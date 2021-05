Por Alejo Pombo

Los «estrictos» controles anunciados por el Gobierno nacional y respaldados por Ciudad y Provincia se diluyeron con la lluvia que caía sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que las Fuerzas de Seguridad presentes en accesos y rutas no inspeccionaban a los vehículos para corroborar que fueran trabajadores esenciales.

Pese a que sí había presencia de uniformados en los principales puntos de circulación de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, los autos particulares y colectivos transitaban sin inconvenientes, ante la ausencia de controles.

Las imágenes en Puente Pueyrredón y Acceso Oeste, entre otros, mostraban tránsito fluido y el rol policial se limitaba a los conos naranjas y blanco, que obligaban a los conductores a disminuir la velocidad.

En la Casa Rosada, el pasado viernes las autoridades de las tres jurisdicciones habían acordado realizar «controles estrictos» para dar cumplimiento al «cierre duro» anunciado por el presidente Alberto Fernández, para lo cual se habló de «intensificar» la presencia policial en accesos y rutas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

«Se controlarán especialmente las rutas bonaerenses porque el turismo está prohibido, con fuerte presencia de Seguridad en el peaje de Hudson básicamente», señalaron las fuentes consultadas.

A la vez, se estableció que los trabajadores esenciales conservarán sus permisos de circulación, mientras que los del resto serán dados de baja, así como se ratificó que se suspende la posibilidad de hacer turismo: para ello se hicieron caer las autorizaciones de viajes y habrá «estrictos controles interjurisdiccionales».

También se remarcó que los empleados o dueños de comercios de Ciudad que vivan en Provincia no tendrán habilitación para ingresar a Ciudad: «Quienes trabajan en sector no esencial no van a poder cruzar de Provincia a Ciudad. Van a caer los permisos de los no esenciales y va a haber un control firme de los códigos QR», explicó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

«Se acordó poder invertir los esfuerzos necesarios para evitar la circulación interjurisdiccional entre la Ciudad y la Provincia», manifestó.

Al analizar el comienzo del confinamiento estricto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó que este fin de semana van a realizar «controles de adaptación», aunque destacó que notaba «gran responsabilidad en el cumplimiento de la circulación».

«Son controles de adaptación. La gente en un par de horas no puede cambiar el sistema perfecto de autorización. Hay una gran responsabilidad en el cumplimiento de la circulación. Vemos que hay muy poco tránsito circulando», señaló el funcionario provincial en declaraciones radiales, aunque reconoció que «hay condiciones meteorológicas que ayudan».

Y agregó: «En el transcurso de las horas, en la medida en que la aplicación empiece a generar las autorizaciones, los controles van a ser extremadamente estrictos y los que no tengan la autorización van a quedar a disposición del fiscal».