El Caffe de la Plaza en Villa Mercedes celebra 40 años de historia con agasajos para sus clientes

Por Gabriel Rodriguez

En la esquina emblemática de Pedernera e Hipólito Yrigoyen en Villa Mercedes, el histórico Caffe de la Plaza conmemora su cuadragésimo aniversario, abriendo sus puertas a las 17 horas para festejar junto a la comunidad. Los locales atraen tanto a jóvenes como adultos con sus famosos cortados, licuados y reconocidas picadas. Durante el invierno, los clientes disfrutan del acogedor interior que conserva su encanto original con muebles de madera y mármol desde sus inicios, mientras que en verano se aprecia más su área peatonal, dotada de sillones para aprovechar el aire libre.

Fundado en 1983 bajo el nombre de «Cristopher», originalmente era una confitería bailable que incluso operaba en el subsuelo. Posteriormente, evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy. La trayectoria de Rodolfo Luque, conocido como «Pelusa», comenzó en 1977 en el ámbito de la gastronomía. Lo que antes fue una casualidad se convirtió en una vocación familiar y un compromiso constante con el negocio.

A lo largo de los años, las instalaciones han mejorado y se han adaptado para brindar comodidad a los vecinos. Actualmente, funciona como un café-restaurante. Inicialmente, fue un desafío darse a conocer, ya que la mayoría de los negocios estaban centrados en la calle Lavalle.

«El objetivo de este festejo es rendir homenaje a la gente que nos ha permitido crecer y prosperar. Siempre decimos que será difícil devolverles a los clientes todo lo que nos han dado. Hay personas que vienen todos los días y, a veces, llegamos a conocerlos mejor que a nuestros propios parientes. Es un sector muy especial y cuando le tomas gusto, resulta muy gratificante», expresó Rodolfo Luque.

El Caffe no solo es una elección de adultos, ya que nuevas generaciones también se sienten atraídas por el ambiente. «Personas que vienen a hacer negocios y otras que buscan conversaciones que no encuentran en sus hogares. Es una experiencia particular, ya que llegamos a conocer la vida de quienes nos visitan», destacó.

La tarea de mantener y mejorar constantemente el negocio es un desafío permanente, pero la recompensa es evidente en la gratitud y el cariño de los clientes. «El resultado es evidente ya que recibimos mucho cariño, y es por eso que nuestro lema es ‘El living de la ciudad’, porque nuestras instalaciones son como un hogar donde recibimos a nuestros visitantes de la mejor manera posible», afirmó Rodolfo Luque.

Florencia Luque, su hija, comparte esta pasión familiar y asegura que el Caffe es parte fundamental de su rutina diaria. «He estado aquí desde que nací y, ahora que soy adulta, estoy muy involucrada en el negocio todos los días. No tenemos gerente, nosotros nos ocupamos de las compras y de interactuar con los proveedores», enfatizó.

La celebración dará inicio a las 17 horas del viernes, con actividades al aire libre que incluirán música, baile, animación y presentaciones en vivo. Pero eso no es todo: también se llevarán a cabo sorteos con emocionantes premios, como dos viajes, uno a Mar del Plata y otro a Buenos Aires, ambos con una duración de una semana y para dos personas, incluyendo hospedaje y transporte.

Además, se sorteará un cumpleaños de 15 años para una joven con cincuenta invitados, y una cena para cuarenta personas para parejas que celebran 40 años de matrimonio. La celebración también incluirá juegos y entretenimiento para todas las edades. Así que se espera una jornada repleta de diversión, retribución y reconocimiento a los clientes que han sido parte fundamental del éxito del Caffe de la Plaza.

Dentro del local, se exhibirá una exposición fotográfica con imágenes de vecinos y artistas que han formado parte de la historia de este emblemático café.