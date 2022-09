Por Gabriel Rodriguez

El centro de la capital verá afectada su actividad este lunes porque varios comercios estarán cerrados.

La jornada comercial y laboral de este lunes se verá afectada en toda la provincia por la celebración del Día del Empleado de Comercio: negocios, supermercados y el shopping permanecerán cerrados. Aquellos consumidores que olvidaron hacer sus compras tienen que saber que los comercios de cercanías o aquellos que sean atendidos por sus dueños serán los únicos que abrirán hoy sus puertas.

Aquellos comerciantes que decidan abrir sus locales deberán cumplir con la ley y pagar como día feriado a sus empleados.

El Centro de Empleados de Comercio, filial Villa Mercedes, publicó en distintos medios de comunicación la salutación por el Día del Empleado de Comercio y destacó “el rol y desenvolvimiento comercial en nuestra comunidad”.

Sobre este feriado ya tradicional el vicepresidente de la Cámara de Comercio e integrante del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Emmanuel López explicó que «el lunes la mayoría de los comercios no van a abrir. Es una fecha que no complica tanto la situación porque es a fin de mes y siempre se busca que sea un lunes porque es el día con menos movimiento, por lo que no afecta al comercio».

Durante la jornada también permanecerá cerrado el shopping de la capital puntana, por lo que tampoco funcionarán las salas de cine ni el patio de comidas.

El integrante del Consejo Directivo de la CAME dijo que desde el inicio de este año y hasta julio, las ventas habían repuntado en San Luis, pero posteriormente cayeron, situación que está ligada a los cambios en el gabinete nacional.

«Agosto y septiembre son meses muy complicados, hay una caída importante en las ventas y veremos cómo esto afecta al comercio y cómo se continúa hacia adelante. Creemos que como siempre habrá un repunte en octubre y noviembre, posteriormente en diciembre también con las Fiestas de fin de año. Por supuesto la situación depende de cada rubro», contó.