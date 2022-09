Por Gabriel Rodríguez

Con los aportes de una fundación, compraron equipamiento para educar en el diseño de prototipos electrónicos.

La tecnología tiene un espacio importante en la educación de los futuros profesionales que cursan en el Instituto de Formación Docente y Continua (IFDC) de Villa Mercedes. Eso llevó a que dos proyectos ideados por profesores de la institución sean seleccionados y premiados en una convocatoria nacional que aporta fondos para despertar vocaciones entre los jóvenes. Y más allá del reconocimiento, entre ambos también recibieron unos 760.000 pesos de financiamiento para comprar equipos.

El certamen pertenece a la Fundación Acindar, una institución que depende de la empresa metalúrgica y que tiene entre sus objetivos promover el aprendizaje de lo que se conoce con las siglas CTIM, o STEM en inglés: Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemática. Todos los años, el organismo abre las inscripciones para un programa llamado “Ingeniamos” y las dos iniciativas del instituto fueron elegidas, al igual que dos trabajos de la Escuela Generativa Ambiental (GEA).

Una de las propuestas lleva por nombre Taller de Prototipado: Impresión 3D, Programación y Robótica para soluciones sociales, industriales y medioambientales y, en pocas palabras, apunta a acondicionar un aula con los recursos necesarios para enseñar a diseñar dispositivos que pueden ser usados con fines sociales, medioambientales o industriales.

“Se ven involucradas actividades como enseñar a imprimir piezas en 3D, a las que después se las automatiza a partir de movimientos electrónicos”, sintetizó Juan Cruz Britos, uno de los profesores que integra el proyecto.

Como el IFDC ya contaba con las computadoras necesarias, el financiamiento se destinó a comprar los kits de componentes; diferentes herramientas, como soldadoras y pinzas; fuentes de alimentación y una impresora 3D. Para ello, contaron con un presupuesto de 300.000 pesos que ya recibieron y ya empezaron a utilizar.

Cuando tengan todo en funcionamiento, la intención es dictar una capacitación a partir de 2023 que estará dirigida a egresados de la Tecnicatura Superior en Tecnologías Industriales y a alumnos avanzados del Profesorado en Educación Tecnológica.

“Para mí es un orgullo porque he hecho toda mi carrera en el instituto. Entonces de algún modo devolverle algo de todo lo que me ha dado. Y que todos estos recursos queden para los alumnos que siguen estudiando, me emociona muchísimo”, expresó Britos.

La segunda propuesta destacada fue El Prototipado y la Tecnología Digital en la Industria 4.0 y sus integrantes ya venían trabajando de la mano de Fundación Acindar desde 2018. El objetivo final, explicó su directora Diana Cámara Guillet, es «preparar a los alumnos para que salgan al mundo laboral con un conocimiento de todas las tecnologías que se utilizan» en el sector fabril en la actualidad.

Recibieron una suma de 460.000 pesos para incorporar tres impresoras 3D, que trabajan con un software libre de código abierto, con la que podrán dictar capacitaciones sobre el diseño de prototipos que puedan mejorar los procesos de fabricación en serie.

Pero más allá de los aspectos técnicos, la docente dijo que en este tipo de formación buscan despertar otro tipo de habilidades en los estudiantes: «Trabajar en equipo, convivir con otros, resolver situaciones problemáticas, saber buscar y analizar información, plantear hipótesis. Son competencias que pretendemos que desarrollen y que son muy importantes para cuando se conviertan en profesionales», describió.

La propuesta estará destinada, por un lado, a mujeres, para incentivar la participación femenina en la formación técnica, y también a exalumnos que hayan dejado las carreras, como una forma de promover su reinserción en los estudios. Finalmente, también estará abierta a estudiantes de los últimos años de los colegios, para achicar la brecha entre la secundaria y la educación superior.