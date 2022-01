Por Gabriel Rodriguez

Aconsejan mantener limpios hogares y patios, porque la mayoría de los ejemplares en la provincia son venenosos.

Por tener sangre fría, los climas cálidos y sobre todo las temperaturas de verano representan las condiciones preferidas para las serpientes. Los especialistas señalan que San Luis se caracteriza por poseer variedad y cantidad de estos reptiles, con apariciones más frecuentes en esta época del año. “La mayoría de las serpientes que tenemos dentro de la provincia son venenosas. Las más comunes son la cascabel, la coral y hay tres variantes de la yarará (grande, chica y ñata)”, explicó el jefe de área de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente y Parques de la provincia, Samuel Castro.

Este tipo de ofidios suponen cierto riesgo para los humanos por sus venenos. Existen algunas características que ayudan a identificarlos, como el color de piel o los ojos, pero recomiendan mantenerse alejados de los mismos.

“Son especies nativas. Nosotros, los seres humanos, somos los que vamos invadiendo sus zonas. Mientras las casas se vayan construyendo más cerca de lo que es el campo o el monte, habrá mayor observación de estos animales”, expresó Castro.

Este tipo de ejemplares suele encontrarse en los lugares más alejados de la ciudad, aunque no descartan su presencia en otros sectores. En el caso de encontrar alguna víbora, lo que piden es, principalmente, no molestarlas y dar aviso a la Policía Ambiental mediante un llamado al 911.

“No tocarla, no jugar con ella, no intentar acercarse. No pretender reconocerla porque hay serpientes que no son venenosas, pero al no tener un ojo bien adaptado se puede llegar a una confusión. Hay que mantenerla vigilada para que no se vaya hacia otro sector y llamar a la Policía Ambiental”, recomendó el funcionario.

La mayoría de las serpientes pueden ser encontradas en zonas despobladas, en lugares donde tengan comida y no sean presas fáciles para sus predadores, como algunos tipos de aves rapaces.

Es muy común ver estos ofidios con la llegada de los calores, debido a que en invierno hibernan y en la primavera despiertan con hambre. Muchas especies se alimentan de animales de sangre caliente, como roedores, liebres y otra clase de mamíferos.

“A veces pasa que la gente tiene un ropero viejo, que no se limpia regularmente, y estos reptiles pueden entrar y arroparse en un lugar que no tenga movimiento. Manteniendo la limpieza se puede observar si hay algún bicho o animal extraño, porque no van a anidar en lugares donde sean molestados”, dijo.

Otras especies

Además de serpientes, esta época del año se caracteriza por la observación más frecuente de otras especies como mosquitos, moscas, hormigas, avispas, abejas y algunos arácnidos (arañas, escorpiones y garrapatas).

La docente investigadora del área de Zoología de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Laura Jofré, informó que “las épocas estivales son propicias para la proliferación de insectos y arácnidos, ya que el aumento de la temperatura y la mayor frecuencia de las lluvias provocan una suba en la disponibilidad de alimento, lo que favorece los ciclos reproductivos”.

Afirmó que hay que prestarles mayor atención a los transmisores de enfermedades como el mosquito para el caso del dengue, zika y chikungunya, y de la vinchuca para el Mal de Chagas. Aunque resaltó que no todos son transmisores de enfermedades, porque primero el insecto debe estar infectado.

Para prevenir este tipo de insectos, Jofré recomendó “limpiar jardines y terrenos evitando la acumulación de basura, escombros, vegetación abundante y eliminar los recipientes con agua estancada. En el hogar usar repelentes y telas mosquiteras”.

En el caso de picaduras comentó que “no hay que interferir ni utilizar remedios caseros. Prestar mayor atención en niños, niñas, adultos mayores y sobre todo aquellas personas que presenten alergias. Ante cualquier duda asistir al médico o centro de salud más cercano”.