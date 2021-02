El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, sostuvo hoy que son «un punto de partida» las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respecto de la voluntad del Gobierno de que los salarios le ganen a la inflación y añadió que los sindicalistas estarán «siempre presentes» en este tipo de políticas.

«Es un punto de partida que cambia la lógica de muchos economistas tradicionales que ven que cualquier cuestión o idea antiinflacionaria tiene que tener una clase de salario, más allá de lo que suceda después», dijo Daer en Radio 10.

Al mismo tiempo añadió que «también plantea algo inédito, esta convergencia en el tiempo, para ir con un plan de reducción de la inflación, paritarias libres y que no salarios le ganen a la inflación».

Daer se refirió de esta manera a la convocatoria, para la semana próxima, del Gobierno nacional a los representantes de los trabajadores y a los de los empresarios para dialogar sobre precios y salarios.

Daer sostuvo que esta modalidad de negociación «le seguirá dando dinámica a las negociaciones paritarias» y resaltó la importancia de «esta idea de ir a la baja con la inflación porque es fundamental, ya que la inflación devora los ingresos fijos».

Consultado sobre las reacciones de los empresarios ante la convocatoria del Gobierno para discutir precios y salarios, Daer evaluó que «lo importante es sentar en una mesa de negociación a los que generan los precios básicos como el hierro, el acero, cereales, la energía».

«Son alrededor de 10 ó 15 precios básicos y después hay que hacer un contralor sobre la cadena de valor», recomendó.

No obstante, consideró que «lo más insólito es que los que primero salieron con esta supuesta preocupación son los que fabrican alimentos cuando los alimentos son los que más aumentaron en todo este ciclo interanual, inclusive teniendo valores en dólares superiores a los países donde los salarios en dólares son mucho mayores».

Por este motivo, remarcó que «es un momento donde tiene que primar la responsabilidad de todos estos señores» y añadió: «Tienen que entender que no hay posibilidad de sustentabilidad si no hay crecimiento económico, crecimiento en el poder de compra de salario, y si no se acaba esta cuestión especulativa de distorsión de precios que lo único que hace es perjudicar a los sectores que tienen ingresos fijos y a los más vulnerables».

Sobre la convocatoria del Consejo de Salario Mínimo prevista para abril, Daer dijo que «las expectativas son siempre buenas» y que «una convocatoria para una política de inflación a la baja nos va a tener siempre presente».

No obstante, insistió con la necesidad de «hacer un seguimiento muy cercano, una sintonía fina de los precios, para ir llevando el año».

«Esta etapa económica hay que llevarla como llevamos la pandemia, muy de cerca y observándola en la diaria», indicó Daer.