Cristina Kirchner: «El partido judicial protege a los ideólogos del atentado en mi contra»

Por Alejo Pombo

Cristina Kirchner declaró ante el Tribunal Oral Federal N° 6 en el juicio por el intento de asesinato que sufrió el 1° de septiembre de 2022.

En su testimonio, que comenzó a las 9.41 y se extendió hasta casi las 11 de la mañana, la exvicepresidenta hizo un fuerte señalamiento al Poder Judicial y vinculó la violencia política que sufrió con la condena por corrupción en la obra pública de Santa Cruz, impulsada por el fiscal Diego Luciani en el caso Vialidad.

“Faltan los autores ideológicos, los financiadores. El partido judicial sigue protegiendo a los ideólogos, no a los financiadores. Más que un reclamo mío es una deuda que se debe saldar con la democracia”, afirmó Kirchner. La exmandataria también sostuvo que las manifestaciones en la puerta de su casa, que culminaron con el atentado fallido, fueron consecuencia directa de la exposición mediática del caso Vialidad. “Luciani contribuyó a la violencia política. Tuvo prime-time durante 22 días cuando acusó de corrupción no a mí, al peronismo”, señaló.

La defensa de Cristina Kirchner, integrada por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, ha centrado su estrategia en ensanchar la línea de investigación, argumentando que los acusados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo son solo los autores materiales de un ataque que involucró a más personas. “Este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho. Faltan los autores intelectuales. Faltan los financiadores. Y creo que bueno el Poder Judicial, en ese caso lo que yo considero el partido judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado”, subrayó la expresidenta.

Kirchner también hizo referencia a la conexión entre el atentado y figuras políticas como Gerardo Milman, vinculado al partido de Patricia Bullrich. “Califico a Milman de ‘notre damus contemporáneo’. Querían la eliminación del adversario, querían exterminar al adversario”, dijo. Además, mencionó que el Papa Francisco la llamó después del ataque, lo que para ella fue una muestra del impacto que el atentado tuvo a nivel global.

En otro tramo de su declaración, Cristina Kirchner cuestionó el rol de la Policía en el manejo de la situación, afirmando que hubo una permisividad hacia los manifestantes que se congregaban frente a su domicilio. “La policía con los peronistas o kirchneristas de la ciudad [textual] fue muy agresiva y muy permisiva. Casi cuidando y protegiendo a los que venían a insultar a la puerta de casa”, denunció la exmandataria.

La expresidenta también reflexionó sobre la violencia simbólica que ha sufrido a lo largo de su carrera, señalando cómo los medios de comunicación contribuyen a este clima. “Sufría estas agresiones en mi condición de mujer. No es que reclame nada. Simplemente marcar”, sostuvo. “Dicen que me quiero hacer la víctima, no es una cuestión de hacerse la víctima. Son datos duros y objetivos. No soy feminista, pero sí fue una violencia simbólica. Cuando me ponen con un ojo negro, a unos cuantos le gustaría pegarme. Mucha, mucha violencia. Siempre”, agregó.

Finalmente, Cristina Kirchner respaldó a su custodia por su accionar el día del atentado. “No reparo en la custodia, no les tomo lista. El jefe de mi custodia es el mismo. No tuvieron nada que ver”, aseguró la exvicepresidenta.

El juicio contra Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, acusados de tentativa de homicidio calificada, continúa en medio de fuertes tensiones políticas y mediáticas, mientras la defensa de Kirchner insiste en que se investigue a fondo el rol de los posibles financistas e ideólogos del ataque.