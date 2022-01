Por Alejo Pombo

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, se presentó hoy ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso nacional para dar explicaciones sobre por su supuesta participación en el caso del presunto armado de causas judiciales contra el ex líder de la UOCRA platense, Juan Pablo «Pata» Medina.

La bicameral que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau escuchó a Conte Grand, quien cuestionó el accionar del cuerpo y su citación, pero a los legisladores del oficialismo presentes en la reunión -que fue a puertas cerradas, como dicta el reglamento para esta comisión- no los conformó y, por lo tanto, mantuvieron sus críticas al procurador.

Para Conte Grand, su citación al Congreso «adolecía de efectos sustanciales al no haberse precisado en ella el objeto ni la materia investigada, no se indicaban los integrantes de la subcomisión ni responsables de la instrucción, careciendo el requerimiento de contenido cierto, entre otros defectos que descalificaban de manera flagrante el procedimiento en curso».

No obstante, el procurador bonaerense reafirmó su «plena y absoluta disposición para colaborar con la comisión, aportando toda información que fuera requerida en tanto fuera de su conocimiento o conste en los archivos del ministerio público de la provincia de Buenos Aires».

El jefe de los fiscales dio a conocer un escrito con críticas al «accionar irregular» de la bicameral que lo citó, así como también «de una subcomisión creada ad-hoc para la investigación de materias y hechos difusos e imprecisos».

En el documento expresó que «la comisión había materializado un desvío en los objetivos establecidos en la ley de su creación, vulnerando centralmente la garantía del debido proceso legal».

Tras su presentación, la comisión resolvió citar para el próximo miércoles al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, que fue quien en aquella reunión de 2017 en una sede del Banco Provincia -que se conoció por el video que difundió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- se jactó de tener asegurada la colaboración de una fiscal y de Conte Grand, y además manifestó su deseo de tener una «Gestapo» para avanzar contra sindicalistas, expresión que le valió fuertes críticas de propios y ajenos.

En dicho encuentro participaron ministros y secretarios de la gestión de María Eugenia Vidal, tres altos mandos de la AFI, empresarios de la construcción, un legislador del PRO y el intendente de La Plata, Julio Garro, quienes de acuerdo a lo reflejado en las imágenes parecían ponerse de acuerdo para avanzar judicialmente contra Medina, quien tres meses más tarde iría preso.

Según revelaron fuentes parlamentarias, durante la reunión que se desarrolló en el Senado Conte Grand negó cualquier vínculo con el presunto plan para meter preso a Medina, y también dijo que desconocía la realización de ese encuentro secreto en el Banco Provincia.

«Dijo no saber de la realización de la reunión de la Gestapo, que nadie le avisó. En un momento intentó justificar lo que decía Villegas aludiendo a que la tarea de la Procuración es siempre acompañar -haya o no haya denuncias- a los funcionarios públicos que intentan generar acciones en beneficio a la comunidad, y que no hace falta una investigación en trámite», deslizó una fuente del oficialismo.

Según las fuentes consultadas, el procurador les contestó a los miembros de la subcomisión que se creo para este tema «que el que tenía que dar una explicación era Villegas».

Sin ocultar su enojo con el jefe de los fiscales bonaerense, en el kirchnerismo -que afirma que el video de la AFI prueba que hubo una «mesa judicial» para perseguir opositores- creen que Conte Grand «no se hizo cargo para nada» y solo «le tiró el fardo» al ex ministro de Trabajo. .

Durante la reunión, de la que participaron además de Moreau los diputados Miguel Bazze (UCR) y Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y el senador nacional Mariano Recalde (Frente de Todos), el procurador también respondió preguntas sobre su relación con la AFI.

Las fuentes consultadas indicaron que Conte Grand dijo haber participado «en más de una oportunidad» de reuniones en la sede de la AFI en la que estaban los ex jefes de inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y lo justificó diciendo que fue en ocasión de la organización de la Cumbre del G20.

Siempre de acuerdo a las fuentes, el procurador explicó que «en función de eso es que recibió de parte de una persona de la AFI el teléfono encriptado que nunca usó».