Conflicto en la cúpula del gobierno: Crece la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Por Alejo Pombo

Hasta anoche, Javier Milei y Victoria Villarruel seguían sin hablarse. El viernes fue un día especial en la relación entre la Casa Rosada y el Senado, marcado por la decisión del presidente de expresar públicamente su rechazo al posteo de la vicepresidenta, en el que tildó a Francia de país “colonialista” en defensa del jugador Enzo Fernández, y elogiar las gestiones de su hermana Karina, la influyente secretaria General.

“Bueno, no fue un tuit feliz, digo porque las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo, y no podés meter, por una cuestión deportiva, generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero bueno, ya está, ya se arregló, lo arregló Kari”, explicó Milei sobre la noche del viernes en los estudios de Alejandro Fantino. El conductor comentó: “Ojalá que no tengas quilombo con Villarruel, y te pelees con Villarruel, pero vas a necesitar una charla sincera…”.

Ayer, cerca de la vicepresidenta intentaban bajarle el tono a la disputa, aunque la puja ya se había esparcido por toda La Libertad Avanza. “Está mal desautorizar a una vicepresidenta”, señaló el senador Francisco Paoltroni. Hasta ahora, el presidente se había ocupado de cuidar públicamente la relación con su vice.

“Es una erosión institucional que no tiene sentido”, explicaron desde el Senado, refiriéndose a algunos movimientos vinculados a Karina Milei y Santiago Caputo, colaboradores decisivos del entorno presidencial. Villarruel, de viaje por Catamarca, preveía su regreso para esta noche. Mañana podría dar el presente en la muestra del campo en La Rural, y el domingo se reencontraría con Milei para la inauguración oficial en Palermo, tras el viaje del jefe de Estado a Francia, detonante del último conflicto interno.

Desde Néstor Kirchner, todos los presidentes, excepto Mauricio Macri, tuvieron relaciones tirantes con sus vicepresidentes. Villarruel, sin embargo, es aún más llamativo: las diferencias con la Casa Rosada quedaron expuestas en los primeros meses de gestión. Cerca de la vicepresidenta aseguran que nunca fueron propiciadas por ella y atribuyen las operaciones en su contra a Karina Milei y Santiago Caputo.

Sorprendió en el Senado la decisión del presidente de disculparse oficialmente ante Francia por el posteo de Villarruel. Hasta ayer, Villarruel mantenía el mensaje en sus redes y no tenía previsto cambiarlo. Según fuentes oficiales, no hubo ninguna comunicación formal de Francia expresando malestar por sus declaraciones. La visita de Karina Milei a la embajada francesa con un pedido de disculpas oficial no fue una decisión al azar.

Karina Milei, según su entorno, tiene desde hace tiempo una postura crítica hacia la vicepresidenta, considerando que maneja su propia agenda, al margen de la gestión oficial. Desde el Senado rechazan estas especulaciones y señalan que Villarruel nunca recibió apoyo del Ejecutivo en sus intentos de ayudar al Gobierno, como en la negociación por la Ley Bases y el paquete fiscal.

Villarruel solo reconoce una condición que pareciera exasperar a la cúpula libertaria: no reconoce jefes, respeta la investidura presidencial y el liderazgo del jefe de Estado, pero nada más. En conversaciones privadas, ha aclarado este punto. “A nosotros (con Milei) nos votó la misma cantidad de gente, compartimos fórmula, si él piensa que el jefe es la hermana, allá él”, le explicó a un gobernador.

En estos tiempos, Villarruel ha activado relaciones con gobernadores del PRO, de la UCR y del peronismo, fuera de la agenda de la Casa Rosada. Este fin de semana, viajó a Catamarca para participar en la tradicional fiesta del poncho, paseando con el gobernador Raúl Jalil. Lidera la mayoría de las encuestas y es la dirigente con mejor diferencial entre la imagen positiva y negativa, según un estudio de la Universidad de San Andrés.

En el Senado, están convencidos de que la insistencia de un sector de la Casa Rosada con su figura puede jugarle a favor, similar a lo sucedido con Scioli. Villarruel cuenta con una ventaja sobre otros dirigentes libertarios: no está a tiro de decreto y puede desobedecer a la Casa Rosada sin perder su trabajo. Lo ha hecho en innumerables ocasiones, como en el aumento de la dieta de los senadores.

Antes del conflicto en torno a Francia, hubo cortocircuitos por la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia. La discusión sobre las audiencias públicas por los pliegos de jueces nominados por Milei para la Corte Suprema también genera inquietud en el oficialismo. Villarruel declaró que se enteró por los diarios y no tiene mucho diálogo con el Ejecutivo, ni con el presidente, su hermana, o Caputo, solo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Por ahora, Villarruel y Milei se reencontrarán el domingo.