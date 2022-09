Por Gabriel Rodriguez

Además, el hombre, quien vivía en el garaje, causó destrozos en el hogar y robó algunos bienes. Ordenaron excluirlo.

La madrugada de este viernes, una mujer de apellido Tozzi y su hija de 24 años fueron atendidas en el Hospital de La Punta por las lesiones que les provocó Marcelo Andrés Muratalla, expareja de la mujer y padre de la joven, quien las golpeó tras una discusión. Consultada por El Diario, la jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia 1, Natalia Giunta, refirió que ordenó excluir al hombre del hogar y le impuso una orden de restricción de acercamiento por tres meses.

La magistrada explicó que también le dio intervención a la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. La hija del agresor le contó a El Diario que el hecho sucedió alrededor de las 23 del jueves. “Comenzó a mandarle mensajes a mi mamá y hacerle llamadas. Le dijo que se iba a matar y le pedía que lo atendiera. Después apareció por la ventana de la pieza de ella y yo salí, fui al garaje y le pedí que se fuera. Ahí nos agarró del cuello a las dos y nos empezó a ahorcar para matarnos. Nos decía que nos teníamos que morir. ‘Muéranse, hijas de p…’, nos decía”, recordó la joven.

Contó que su madre pudo escapar y salió a pedirles auxilio a los vecinos. “Él se quedó ahorcándome y me empezó a pegar piñas en la espalda, que tengo operada. Me pegó, me pegó y me pegó hasta que yo pude patearlo y escapar. Salimos corriendo y los vecinos nos ayudaron. Él se metió adentro de la casa y empezó a romper la tele, un horno eléctrico, una planchita para el pelo y el celular de mi mamá. Después agarró el auto y se escapó”, resumió la joven.

Su madre hizo la denuncia en la Comisaría 28ª de La Punta. Allí expuso que hace aproximadamente 25 años que está casada con Muratalla y que desde el mes pasado, por problemas de pareja, él vive en el garaje de su domicilio, ubicado en la manzana 13 de la licitación 22.

Dijo que el jueves a la noche Muratalla estaba alcoholizado y comenzó a mandarle mensajes y audios a su celular, y que, como ella no le contestó, él se asomó por la ventana de su habitación y comenzó a insultarla.

Mencionó que su hija salió a pedirle que se retirara y ahí él comenzó a golpearlas a las dos. Aseguró que las tiró al piso y que les gritó “mueran, mueran”.

Concordante con el relato de su hija, dijo que logró escapar e ir hasta una casa vecina y pedir auxilio. Expresó que tras la agresión y los daños en la vivienda, su ex escapó en un Fiat Cronos blanco. En su exposición refirió que junto con el vehículo también se llevó la documentación del mismo y la escritura de la casa.

Giunta aclaró que, como la pareja continúa casada legalmente, el reclamo por los presuntos bienes robados deberá hacerse por la vía pertinente, es decir, un Juzgado Civil.