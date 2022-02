Por Alejo Pombo

La diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau aseguró hoy que el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, tomó la decisión de renunciar a la presidencia de la bancada porque «no se sintió contenido» dentro del espacio.

«A Máximo lo entiendo porque a nadie le puede sorprender lo que planteó, porque no lo planteó el viernes. En el debate interno lo venía planteando hace muchísimo tiempo, no es que un día se levantó y escribió esa carta», dijo la legisladora en declaraciones radiales sobre la decisión de su par de dimitir al cargo al manifestarse en desacuerdo con la negociación mantenida entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y agregó: «Si vos hacés un planteo y no te sentís contenido, cuando sos parte central del espacio político, la verdad es que lo entiendo».

En la misma línea, destacó la labor de Máximo Kirchner y de Sergio Massa en la Cámara: «Ellos dos estaban ahí, tratando de acompañar, de ayudar al Presidente en lo que necesitaba, en lo que la Argentina necesitaba, a los distintos gobernadores».

En la misma sintonía que el líder de La Cámpora, Moreau cuestionó la tarea del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la negociación para el pago de la deuda.

«El ministro Guzmán tendría que haber venido al bloque a dar explicaciones, porque yo siento que en el bloque y en el Congreso es donde mejor funciona el FdT», se quejó, y sumó: «Creo que no tuvo el tiempo o la dedicación que tendría que haber tenido para conversar con el bloque; me hubiese gustado que eso ocurra para que todos podamos despejar las dudas que tenemos como militantes, como argentinos y como diputados».

Por otro lado, la diputada afirmó: «Yo no sé qué va a hacer La Cámpora como organización, sí sé que tenemos compañeros dentro de la diversidad del Frente de Todos que están a favor del acuerdo así como está, sin condicionamientos, y hay otros que tienen diferencias, preocupaciones y situaciones. Somos un espacio político heterogéneo con un debate profundo».

Ante la designación de Germán Martínez como titular del bloque, la funcionaria destacó que se trata de un diputado «muy trabajador, que conoce la técnica parlamentaria», y destacó: «A medida que lo vayan conociendo se van a dar cuenta de que es una persona que busca consensos permanentemente; en esta etapa dentro de nuestro bloque y en la Argentina necesitamos eso».

A la vez, Moreau criticó los dichos de la oposición al tildarlos de «no tener conducción política» y «preocuparse» por los sucesos del resto de los bloques.

«Ellos son un interbloque que tiene como 10 bloques dentro y en definitiva no tienen conducción política, no tienen presidente, son un interbloque y se preocupan por la renuncia del presidente de otro bloque».

Por último, la diputada respondió sobre la posibilidad de mantenerse en el cargo: «Si quieren que me quede, me quedaré; y si no, no ocurrirá, pero me parece que es un gesto que hay que darle al nuevo presidente del bloque para que tenga la libertad de armar la conducción del bloque como a él le parezca».