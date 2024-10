Caso Loan Peña: liberan a siete de los detenidos, pero siguen procesados

Por Alejo Pombo

En un giro inesperado en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, la Cámara Federal de Goya ordenó la liberación de siete de los diez detenidos de la Fundación Dupuy, quienes estaban acusados de entorpecer el proceso judicial. Los jueces Ramón Luis González, Selva Angélica Spessot y Mirta Gladis Sotelo resolvieron que, a pesar de ser excarcelados, los acusados continuarán procesados en la causa paralela que investiga las irregularidades en el manejo de la investigación del niño desaparecido en Corrientes.

Los detenidos liberados son Leonardo Rubio, los abogados Elizabeth Cutaia, Delfina Taborda y Alan Cañete, así como Valeria López, Pablo Núñez y Pablo Noguera. A pesar de la excarcelación, los acusados seguirán procesados por los delitos de violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado, privación ilegítima de la libertad en perjuicio de los menores y falso testimonio. Además, a los abogados se les suma la imputación de usurpación de título.

Aunque los detenidos fueron liberados, deberán cumplir con una serie de medidas cautelares, entre ellas, la prohibición de salir del país, presentarse periódicamente ante la Justicia y no mantener contacto con los testigos del caso. Según el fallo de la Cámara, la decisión se basó en que no existe riesgo de fuga, los acusados no tienen antecedentes penales y cuentan con arraigo familiar, domiciliario y laboral.

No obstante, lo que llama la atención es que el mismo escrito judicial señala que “no se advierte que pudieran entorpecer la investigación”, a pesar de que esa era una de las razones por las cuales habían sido detenidos inicialmente y por la que aún se los mantiene procesados.