Por Gabriel Rodríguez

La madre de Guadalupe Lucero, la la menor de seis años que desapareció en San Luis en junio de 2021, recibió una carta proveniente de Bahía Blanca donde le darían nuevas pistas acerca del paradero de la niña.

Yamila manifestó en su cuenta personal de Facebook que el pasado jueves 14 de abril recibió «otra carta por Correo Argentino», a la vez que dijo que «es la tercera que llega» a su domicilio.

«Dicha carta viene desde Bahía Blanca, la cual menciona una dirección de Anchorena, San Luis. En dos oportunidades le avisé a (la policía) Federal porque junto a esa carta me llegan llamadas anónimas a mi celular y nadie me habla del otro lado, las llamadas siempre son cada 1 hora. Empiezan a las 23:00 hasta las 03:00 am», reveló.

En tanto, agregó: «Mandé la carta a la Federal y no tuvimos respuesta, a lo cual mi papá viajo a Anchorena, que es el lugar donde nos menciona que está Guadalupe. Recién me avisa mi hermana que el pueblo de Anchorena, San Luis, los corrió y que el hombre de la casa estaba nervioso y los trató mal».

Junto a varias imágenes, Yamila mostró el sobre que le llegó a su casa y el momento en la que la familia le reclamó a la policía que ayude en la búsqueda.

«Nadie entendió que no es intención molestar, es intención de buscar a Guada», expresó, a la vez que señaló: «No se trata de una vidente, al menos en lo escrito no nos menciona que es así, y tampoco sabemos quién es el que me manda esas cartas con mapa a mi domicilio. Como familia ya no sabemos que hacer».

Guadalupe está desaparecida desde el lunes 14 de junio de 2021 por la tarde y fue vista por última vez alrededor de las 19 en el barrio 544 Viviendas, al sur de la ciudad capital donde estaba jugando con una prima en la casa de una tía.

La niña es de tez trigueña, tiene cabello lacio y oscuro por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras.

Las personas que posean cualquier información acerca de la nena, pueden comunicarse al 134 o al 911.