Por Gabriel Rodriguez

La chica tiene retraso madurativo. Ya declaró en dos oportunidades. Ahora buscarán que un especialista la ayuda a ampliar la indagatoria.

Entre los muchos testimonios que han tomado las investigaciones se encuentra el de una joven que es de la zona y que habría estado a la hora y lugar donde desapareció Guadalupe Belén Lucero Cialone, el lunes 14 de junio a las 19:20 horas, en la cuadra H del barrio 544 Viviendas de la capital.

La niña tiene un retraso de maduración (la niña que presencio el secuestro de Guadalupe).

Según una fuente, ha tomado declaración en dos ocasiones. La primera manifestación se correspondió más con la de los niños que estaban allí, son los primos con los que la niña jugaba a la rayuela, quienes aseguran haber visto en el lugar a una mujer vestida de negro. Pero ya en el segundo, la joven incorporó una secuencia diferente, habló «de unos chicos en motos», dijo la fuente.

Se intentó tomarle declaración en la Cámara Gesell, pero no fue posible: uno de los psicólogos del Poder Judicial explicó que no se entendió lo que decía por dificultades del habla. «Por eso, declaró a través de su madre y tomaron testimonio de la fonoaudióloga».

Pero es posible que en breve, el juez de lo Penal 2, Ariel Parrillis, dé una intervención a un especialista en personas con discapacidad para ver cómo puede facilitar el testimonio de esta joven ya que a los investigadores les interesa ahondar en lo que sabe o recuerda. Quizás use pruebas o herramientas más divertidas (por ejemplo, dibujos), para ver qué puede expresar sobre el hecho.

200 allanamientos Hasta el momento.

La policía ha realizado unos 200 allanamientos, rastrillo unas 400 áreas de la provincia y a inspeccionado 8 diques (Chico; Esteban Agüero, en Río Grande; Berta Vidal de Batini, en Estancia Grande; Las Palmeras, en San Francisco del Monte de Oro; Paso de las Carretas; Potrero de los Funes; Cruz de Piedra y Nogolí). Aunque no hubo resultados que marcaran un avance significativo, la misión de investigación no se a detenido.

Este caso continúa denominándose «investigación de paradero» de manera preventiva, aunque el juez recibió varios datos, aún no existe una pista definitiva que oriente el paradero de la niña y el motivo de la desaparición.