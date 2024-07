Caputo: «La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos»

Por Alejo Pombo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en redes sociales los avances en la migración hacia un nuevo esquema monetario tras acordar con los bancos la recompra de $13,17 billones en puts que generaban el riesgo de una masiva emisión monetaria.

Junto con el Banco Central (BCRA), Caputo implementó un esquema de «emisión cero» que busca eliminar la emisión de pesos por compras de divisas para sostener reservas y reducir la brecha cambiaria.

Caputo explicó en sus redes sociales: “Los pesos emitidos son por compras en el MULC. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”.

Caputo también celebró la recompra de puts y valoró la actitud de las entidades financieras: “Una bomba más desactivada! Impresionante trabajo del presidente del BCRA (Santiago Bausili) y su equipo. Aprovecho para reconocer también la dignidad de la gran mayoría de los banqueros, que priorizaron el futuro del país”.

Durante una entrevista, Caputo afirmó que los avances en la eliminación de los puts, la migración de pasivos remunerados del BCRA a la cuenta del Tesoro y la política de “emisión cero” acercan la posibilidad de salir del cepo, aunque no es el momento ideal: “Si lo hacemos los exportadores no nos liquidan un solo dólar. La impaciencia de muchos sectores para salir del cepo nos puede llevar a un error; del cepo no se sale rápido, se sale bien”.

Caputo minimizó la volatilidad cambiaria reciente: “Llegamos con un dólar a $1.170 y vale $1.320; subió 10 o 12%. A esta altura en el gobierno anterior a esta misma fecha había subido 160 por ciento. Hay que poner las cosas en perspectiva”.

Con la recompra de puts anunciada por el BCRA, el Gobierno deberá cerrar la emisión de pesos por pago de intereses de los pasivos remunerados del BCRA, que serán reemplazados por letras del Tesoro. La emisión de LeFi (Letras Fiscales de Liquidez) por parte del Tesoro comenzará el lunes 22, reajustando el superávit fiscal para el resto del año. La mega aspiradora monetaria del BCRA, al cerrar la emisión de intereses de su deuda y otras medidas, busca preparar el terreno para una desaceleración del ritmo de precios.