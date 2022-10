Por Gabriel Rodriguez

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) registró altas temperaturas este lunes al mediodía que superaron los 30 grados en al menos 14 localidades de la provincia, lideradas por Zanjitas con 33,1° C, seguida por Quebrada de las Higueritas con 32,3º C y La Botija con 32º C.

Alrededor de las 13, las otras localidades de San Luis que superaron los 31 grados fueron Desaguadero con 31,5º C, Beazley 31,4º C y Lafinur 31º C, mientras que Villa Mercedes con 30,9º C, Villa Reynolds con 30,8º C y San Miguel con 30,8º C también registraron altas en los termómetros.

En un informe especial, la pronosticadora local indicó que el martes continuarán las altas temperaturas y, por la tarde, llegarían las lluvias y tormentas que se extenderían hasta la madrugada del miércoles en el territorio provincial.

El viento norte será de 20 a 39 kilómetros por hora e irá rotando hacia el sureste, con ráfagas muy fuertes desde la noche, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, detalló la REM.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, continuará la inestabilidad y el viento predominante será del sector sur con algunas ráfagas.

Además, la REM indicó que el miércoles habrá un descenso de temperaturas, con mínimas de 12° C y máximas de 25° C, en promedio.

Finalmente, el jueves el cielo se despejará y las temperaturas volverán a subir, con mínimas que rondarán entre los 9º C y máximas de 29º C, mientras que el viento predominante será del sector norte con algunas ráfagas.