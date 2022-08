Por Gabriel Rodríguez

En medio de la fuerte interna dentro de Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, insistió con la idea de incluir a La Libertad Avanza a su espacio político y contó que planea «cerrar alianzas a nivel provincial» con los libertarios.

Sin embargo, el economista Javier Milei, quien encabeza la coalición política, negó la posibilidad y aseguró que «va a trabajar en una opción liberal» de cara a las elecciones de 2023.

«Estamos planeando una alianza en muchos lugares con los libertarios. Por algo los jóvenes apoyan el modelo libertario», afirmó Bullrich en diálogo con TN y agregó que, por el momento, «no hay un acuerdo nacional consensuado» con La Libertad Avanza.

«Aprendamos a escuchar en lugar de cerrarnos. Cada vez son más los lugares donde se están buscando alianzas en las elecciones provinciales y llegar a un acuerdo político», expresó.

La respuesta de Javier Milei a Patricia Bullrich

En primer turno, el primero en negar el supuesto acuerdo mencionado por Bullrich fue el operador político de Milei, Carlos Kikuchi. A través de su cuenta de Twitter, señaló: «Ante versiones, queremos aclarar desde el espacio que conduce Javier Milei: No hemos hecho ningún acuerdo con Juntos por el Cambio a nivel municipal, provincial, nacional o planetario».

Luego, el mismo Milei dijo que su fuerza «no quiere tener nada con ninguno de esos (por Juntos por el Cambio)». Además, en una nota con La Red aseguró que «va a trabajar en una opción liberal».

«Se pierde tiempo discutiendo estas cosas. Me fastidia la rosca política. He señalado que no estoy dispuesto a ser parte de un fracaso como consecuencia de un rejunte para ganar una elección», concluyó.