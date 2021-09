Por Alejo Pombo

Brasil se impuso hoy por 1 a 0 sobre Chile en el estadio Monumental de la ciudad de Santiago, en un partido correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde se afirmó en la cima.

El elenco brasileño, que llegó con varias bajas, ganó con un gol de Everton Ribeiro a los 19 minutos del complemento, donde el equipo de Tite mejoró su desempeño tras una deslucida primera parte en la que Chile, pese a que tampoco le sobró nada, fue levemente superior.

Con este resultado, Brasil cosechó 21 puntos en las siete fechas disputadas, por lo que mantiene puntaje perfecto y se aferra al liderazgo del certamen.

Chile, por su parte, complicó su situación al quedar con seis unidades en lo que va de la competencia, a tres de Uruguay, el último seleccionado que se ubica dentro de las posiciones de clasificación directa a la Copa del Mundo.

Brasil llegó diezmado al partido debido a que el entrenador Tite decidió dar de baja a los nueve futbolistas del plantel que juegan en la Premier League.

Sin embargo, con un equipo alternativo le bastó para imponerse como visitante en un parejo encuentro que pudo ser para cualquiera, pero que se lo llevó el elenco de Tite por saber capitalizar la situación más clara que tuvo en el cotejo, donde el local mostró su mejor cara en la etapa inicial.

En la próxima jornada, Brasil se medirá con la Argentina, el domingo a las 16:00, mientras que Chile visitará a Ecuador obligado a sumar de a tres, el mismo día a las 18:00.

Síntesis del partido:

Eliminatorias Sudamericanas.

Novena fecha.

Chile-Brasil.

Estadio: Monumental (Chile).

Árbitro: Diego Haro (Perú).

Chile: Claudio Bravo; Guillermo Maripán, Gary Medel, Paulo Díaz; Mauricio Isla, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Eugenio Mena; Eduardo Vargas e Iván Morales. DT: Martín Lasarte.

Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Eder Militão, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Gabriel, Neymar y Vinicius Junior. DT: Tite.

Gol en el segundo tiempo: 19m. Everton Ribeiro (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gerson por Bruno Guimarães (B) y Everton Ribeiro por Vinicius Junior (B); 23m Carlos Palacios por Díaz (C); 32m Diego Valdés por Aránguiz (C) y Matheus Cunha por Gabriel (B); 37m Luis Jiménez por Morales (C).