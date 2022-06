Por Gabriel Rodriguez

En la UNSL señalaron que el incremento refleja el alza que han experimentado las materias primas.

El costo del ticket para almorzar o cenar en el Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) sufrió un ajuste del 15 por ciento. A principios de este año, el menú costaba $130, y desde esta semana pasó a $150 (el plato para celíacos sale lo mismo). El secretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, Raúl Páez, explicó que este nuevo incremento refleja el alza de los insumos debido a la inflación.

“Los productos y la materia prima para producir la comida han ido subiendo y tuvimos que reajustar algunas cuestiones para poder aumentar al menos 20 pesos, que es la suba que se ha reflejado entre los estudiantes”, manifestó Páez.

El Comedor Universitario reabrió sus puertas en octubre de 2021, tras haber estado un año y ocho meses cerrado a causa de la pandemia. Funciona en dos turnos: uno diurno de 12 a 14 y otro nocturno, de 21 a 22:30.

Con respecto a nuevos incrementos, el secretario no los descartó, ya que la economía del país está sufriendo una inflación imparable. “Ojalá no volvamos a subir, pero es cuestión de ver cómo se comporta el país y los productos que nosotros trabajamos. Hay que tener en cuenta que el comedor es autogestionado. Funciona por los servicios que nosotros prestamos a los estudiantes y por otro lado gracias al aporte de los docentes y no docentes. Hay muchas cuestiones que tenemos que ver a la hora de aumentar los precios”, insistió el funcionario.

El comedor brinda distintas posibilidades para facilitar el pago de cada comida. Una de ellas es la chequera: los estudiantes además de ahorrar $5 pueden comprar la cantidad de platos que consideren necesarios durante todo el mes. Paéz dijo que para quienes ya hicieron esta compra adelantada a principios de junio, no rigen los aumentos y en consecuencia abonarán la tarifa anterior de $130.

Con los $150, cada alumno de la casa de estudios accede a entrada, plato principal y postre. “Trabajamos para que no sea un impacto para el bolsillo de los estudiantes. Hay que tener en cuenta que $150 cuesta un alfajor y el menú que brindamos es abundante por ese dinero. Además tienen la opción de elegir, comprando el plato principal nada más, o la entrada con un postre”, señaló Páez.

Pedido

La secretaria de la Federación Universitaria, Tatiana Escudero, dijo que le plantearon al área de Asuntos Estudiantiles de la UNSL que retroceda con el incremento, pero dijo que por ahora no tuvieron suerte. «Ante esta situación vamos a presentar un pedido formal mediante una nota solicitando que no vuelva a aumentar, por lo menos en lo que queda del año», aseguró.