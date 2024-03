Ataque a conductor en Belgrano: Un acto de violencia desconcertante

Por Gabriel Rodriguez

Un tranquilo viaje hacia el trabajo se convirtió en una pesadilla para Ramiro, un conductor de 43 años, cuando un sujeto desconocido lanzó un caño sobre su auto mientras transitaba por el túnel ubicado en la avenida del Libertador, en dirección a Olleros. El incidente, que ocurrió el pasado lunes alrededor de las 20 horas, ha dejado a la comunidad consternada y a Ramiro en estado de shock.

La escena de terror se desarrolló entre las calles José Hernández y Virrey del Pino, cuando el agresor lanzó el objeto contundente hacia el vehículo de Ramiro, quien afortunadamente resultó ileso. La rápida intervención de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad permitió registrar el incidente, aunque hasta el momento no se han realizado detenciones relacionadas con el ataque.

En una entrevista televisiva, Ramiro compartió su experiencia, revelando la intensidad del trauma que ha sufrido: «Siento que volví a nacer. No lo podía creer», expresó. Las palabras del conductor reflejan la incredulidad y el horror que experimentó en ese momento de terror inesperado.

«Estoy en shock. No puedo creer estar contándola. Me hiela la sangre cada vez que lo recuerdo. Lo primero que pensé fue en mis hijos. Si mi familia hubiese estado en el auto, pudo haber sido una tragedia», relató Ramiro, visiblemente afectado por el incidente.

A pesar de la violencia del ataque, Ramiro logró mantener la calma y continuar su trayecto hasta salir del túnel, momento en el que solicitó ayuda llamando al 911. Sus primeras impresiones apuntaban hacia un intento de robo: «Lo primero que sentí fue que me lo tiraron para robarme. Después pensé que no, que nadie puede ser tan animal, pero evidentemente sí. No sería la primera ni la última vez que hacen algo así para robar», concluyó.

El incidente ha generado preocupación en la comunidad de Belgrano y sus alrededores, mientras las autoridades continúan investigando para identificar al responsable de este acto de violencia sin sentido.