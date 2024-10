Argentina se ahorra $3.200 millones gracias a la reducción de sobrecargos del FMI

Por Alejo Pombo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un recorte parcial y limitado en los sobrecargos que cobra a países con altos niveles de endeudamiento, una medida que traerá importantes beneficios para Argentina. Esta decisión permitirá un ahorro de aproximadamente 3.200 millones de dólares para el país, al reducirse en un 29,1% los pagos de cargos y sobrecargos correspondientes a la deuda contraída en el pasado.

El ajuste en los sobrecargos se da en un contexto donde el FMI ha revisado sus políticas para países altamente endeudados, como resultado de la presión ejercida por diversas economías en desarrollo. Argentina, que se encuentra entre los principales beneficiarios de esta medida, verá una reducción significativa en los pagos de su deuda durante los próximos años. En concreto, el ahorro se distribuirá en aproximadamente 1.100 millones de dólares anuales durante los próximos tres años fiscales, lo que aliviará las cuentas públicas en un momento de gran necesidad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista con el anuncio y expresó su agradecimiento a la titular del FMI, Kristalina Georgieva. «Es una medida muy importante para muchos países como el nuestro, cuya gente está haciendo un gran esfuerzo para salir adelante», afirmó Caputo en un comunicado oficial. El ministro destacó que este recorte de sobrecargos permitirá aliviar la presión sobre las finanzas públicas, lo que podría traducirse en una mayor estabilidad económica y un respiro para las cuentas fiscales.

La medida, que será efectiva a partir del 1 de noviembre, incluye también una reducción en la tasa básica de los préstamos del FMI, que pasa de 100 a 60 puntos básicos, así como una disminución de los sobrecargos basados en el tiempo, de 100 a 75 puntos básicos. Asimismo, el umbral de endeudamiento a partir del cual se comienzan a cobrar los sobrecargos se eleva del 187,50% al 300% de la cuota. Estos cambios en las condiciones financieras de los préstamos brindan a Argentina un alivio económico importante en medio de las tensiones económicas actuales.

Economía detalló que este ahorro será fundamental para mejorar la posición financiera del país, permitiendo reorientar recursos hacia áreas prioritarias, como la inversión pública y el apoyo a sectores clave. «Este cambio de política significa un ahorro de aproximadamente 3.200 millones de dólares para la Argentina en la totalidad del préstamo actual», indicó el comunicado oficial del Ministerio de Economía.

El recorte de sobrecargos fue posible gracias al apoyo internacional, que en esta ocasión incluyó a economías del G7 que, en otros momentos, habían mostrado reservas sobre este tipo de medidas. Entre los países beneficiados, además de Argentina, se encuentra Ucrania, que también atraviesa una situación compleja de endeudamiento en el contexto de su conflicto con Rusia.

