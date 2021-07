Por Alejo Pombo

Con una actuación descomunal del arquero Emiliano Martínez, que atajó tres remates, la Selección argentina superó a Colombia en la definición por penales por 3 a 2, tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, y se clasificó a la final de la Copa América, que jugará contra Brasil en el mítico estadio Maracaná.

En la definición por penales «Dibu» Martínez le atajó los remates a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona, y solo le marcaron Juan Cuadrado y Miguel Borja.

Argentina marcó por medio de Lionel Messi, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, mientras que Rodrigo De Paul desvió el remate.

En el tiempo reglamentario Argentina se había puesto en ventaja con el gol de Lautaro Martínez, a los 6 minutos del primer tiempo, pero Colombia igualó los 16 del complemento con un tanto de Luis Díaz.

La final se disputará el próximo sábado a las 21:00 en Río de Janeiro, ante Brasil.

Un arranque prometedor

Argentina comenzó ganando de manera casi inmediata, porque a los 6 minutos del primer tiempo Lautaro Martínez puso a la albiceleste en ventaja, pero Luis Díaz, a los 16 del complemento, igualó para el conjunto cafetero.

El equipo de Lionel Scaloni volvió a marcar de manera temprana, cuando Messi recibió un pase en profundidad de Lo Celso, cedió a Lautaro Martínez y el delantero del Inter de Italia venció a Ospina.

Pero antes de eso Messi hizo una jugada personal genial por la derecha y su centro encontró la cabeza de Nicolás González, pero el balón se fue cerca del poste.

Enseguida, Colombia pudo haber empatado la historia cuando Cuadrado apareció solo en el área para impactar de zurda, pero el arquero Emiliano Martínez rechazó en forma espectacular.

Argentina no estuvo cómodo en el desarrollo del primer tiempo, pese a la ventaja, y volvió a ceder terreno y posesión a su rival, que de a poco encontró cómo hacerle daño.

A los 36, y con menos de un minuto de diferencia, Colombia hizo temblar dos veces el arco de «Dibu» Martínez: primero un derechazo de Barrios que rebotó en Lo Celso y dio en el palo; y después un cabezazo de Mina que impactó en el travesaño.

También se pudo ir dos tantos arriba la «albiceleste», cuando Nicolás González ganó de cabeza tras un córner y David Ospina, a pura reacción, desvió con la mano derecha.

Colombia dominó el complemento y Argentina también lo tuvo.

En el complemento, Colombia mejoró mucho principalmente con el ingreso de Edwin Cardona, que a los 16 minutos habilitó al espacio a Luis Díaz, quien definió bárbaro ante Martínez, tras ganarle la espalda a Pezzella y Montiel, que había reemplazado a Nahuel Molina.

Pero casi de manera peligrosa, en parte, y por la capacidad colombiana, Argentina se retrasó en el terreno y le dio la iniciativa al equipo de Rueda.

El ingreso de Ángel Di María le dio a Argentina la profundidad que necesitaba el equipo, al recostarse sobre la derecha, y desde ahí generó las mejores acciones para el conjunto de Scaloni.

Una escapada de Di María, quien eludió a Ospina, terminó con un remate de Lautaro Martínez que sacó Wilmar Barrios sobre la línea, y el rebote el propio «fideo» la mandó desviada.

Luego fue Messi el que casi convierte, tras pase de Di María, pero el zurdazo se estrelló en el poste derecho de Ospina, y luego todo terminó decidiéndose en los penales, donde apareció la tremenda figura de «Dibu» Martínez para contener tres remates.

Síntesis:

Copa América.

Semifinales.

Argentina 1 (3) – Colombia 1 (2).

Estadio: Mané Garrincha (Brasilia).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez y William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar y Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Duvan Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Gol en el primer tiempo: 6m Lautaro Martínez (A).

Gol en el segundo tiempo: 16m Luis Díaz (C). .

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Edwin Cardona por Borré (C), Frank Fabra por Tesillo (C), Yimmi Chará por Cuellar (C) y Gonzalo Montiel por Molina (A), 10m Leandro Paredes por Lo Celso (A), 14m Miguel Borja por Zapata (C), 21m Angel Di María por Nicolás González (A).

Definición por penales: para Argentina marcaron Messi, Paredes y Lautaro Martínez. De Paul desvió su disparo.

Para Colombia anotaron Cuadrado y Borja. Martínez atajó los remates de Sánchez, Mina y Cardona.