Por Gabriel Rodriguez

La titular de la Unidad de Atención Integral San Luis, Ángela Gutiérrez de Gatto, dijo que las inscripciones se realizarán de 14:30 a 16:30 en la sede de la calle Las Heras.

La apertura para inscribirse en el Refuerzo Alimentario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), generó oleadas de gente atiborrada en las sedes que el organismo tiene a lo largo y ancho del país. Para evitar una congestión en los demás trámites y para realizar el procedimiento de manera ordenada, en la Unidad de Atención Integral (UDAI) San Luis, decidieron que las anotaciones se realizarán en un horario especial, de 14:30 a 16:30 en el edificio ubicado en la calle Las Heras, entre Chacabuco y San Martín, de la capital puntana.

Así lo confirmó la titular de la UDAI San Luis, Ángela Gutiérrez de Gatto, quien indicó que este lunes, en la apertura de las inscripciones, la gente concurrió de manera masiva para anotarse de manera presencial pese a que en la mayoría de los casos no cumplían con los requisitos, que se puede conocer por el entrecruzamiento de datos.

“No hay que confundir el Refuerzo Alimentario con lo que en su momento fue el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el refuerzo de ingreso personal que si bien estuvieron dirigidos para los sectores vulnerables, en esta ocasión no van a poder acceder porque ahora el universo es par la gente que está en extrema vulnerabilidad”, explicó Gutiérrez de Gatto, quien agregó que a diferencia de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires, “en las provincias es muy bajo el porcentaje de personas que está en condiciones de cobrarlo”.

Los requisitos para acceder al beneficio de $45 mil (a pagarse en dos cuotas, en noviembre y diciembre) otorgado por Anses es tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo y Potenciar Trabajo, inclusive no percibir cualquier tipo de ayuda del Estado nacional, provincial o municipal); y no contar con Obra Social o Prepaga; entre otras exclusiones.

Las inscripciones pueden realizarse de manera online a través de la página oficial de la Anses.

La jefa del UDAI indicó que se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica de cada solicitante.

“No hay fecha de cierre para las inscripciones sino que habrá un primer corte el 7 de noviembre para la gente que está en condiciones de cobrar pueda tener la primera cuota a partir del 14 de noviembre. Ese corte se va a aprovechar para hacer un análisis si se llegó a todas las personas que lo necesitan y si en caso de que no se haya llegado a todas, se va a continuar anotando en diciembre para que cobren las dos cuotas juntas”, sostuvo Gutiérrez de Gatto.

Operativos en el interior

Anses San Luis comenzó a partir de este lunes a desplazarse por el interior provincial para que los sectores en situación de extrema vulnerabilidad puedan acceder al Refuerzo Alimentario.

El itinerario inició por San Martín y continuará este miércoles en San Gerónimo, donde una delegación del organismo atenderá de 9 a 12:30 en el Salón Municipal de esa localidad. El operativo continuará el lunes 31 de octubre en La Tranca (Comunidad Huarpe), en idéntico horario, donde personal de Anses atenderá en el Centro Cultural “Juan R. Guakinchay”.