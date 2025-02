AlertaSofía | “Pienso que alguien lo tiene”: padre de Lian denuncia la desaparición de su hijo en Córdoba

Por Maria Cruz*

«Pienso que alguien lo tiene»: Elías Flores, padre de Lian, denuncia la desaparición de su hijo en Córdoba

Elías Flores, padre de Lian Gael Flores Soraide, un niño de tres años desaparecido en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, declaró con profunda emoción:

“Pienso que alguien lo tiene, me duele mucho.”

En diálogo con los medios locales, Flores expresó su consternación por lo que describe como un suceso sin precedentes en sus cuatro años viviendo en la zona. “Nunca le había pasado esto, todos los días hago el mismo trabajo y tengo claro a dónde va mi hijo; ahora, de repente, ya no lo encuentro”, afirmó el padre.

Diversos vecinos han señalado la presencia de una camioneta sospechosa en el predio donde reside la familia. Flores remarcó:

“Había una chata que había entrado al lugar, eso lo pienso sospechoso; yo lo conozco a mi hijo, bien no puede ir unos 200 o 100 metros más lejos con semejante calor.”

Un testigo, el vecino Raúl, comentó a Todo Noticias que mientras almorzaba, observó una camioneta con vidrios polarizados que ingresó lentamente al área, dio media vuelta y se retiró rápidamente.

El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, informó que hasta el momento no se han obtenido resultados positivos en la búsqueda de Lian. “No hemos tenido resultados positivos, peritamos tanto afuera como adentro del predio”, dijo, agregando que el operativo ya ha identificado tres camionetas blancas sospechosas y se han incautado once celulares, aunque aún no se han realizado detenciones.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas activaron la alerta denominada Alerta Sofía para intensificar las operaciones de búsqueda de Lian. Además, el Ejército se sumó a los rastrillajes en la zona de Ballesteros Sud, ubicada en el Departamento Unión, en la provincia de Córdoba.

La comunidad y la familia de Lian esperan con angustia resultados que esclarezcan el paradero del menor y permitan rescatarlo a la brevedad, mientras las autoridades continúan trabajando en todas las hipótesis para dar con su ubicación.

