Por Gabriel Rodriguez

Enfatizó el gobernador Alberto Rodríguez Saá, en una entrevista que brindó este viernes por la noche en el noticiero de Canal 13. “Anoche sucedió un magnicidio, un ilícito, un delito muy grave, un atentado, un intento de homicidio nada menos que a la vicepresidenta de la Argentina, es un hecho tremendo y repudiable”, expresó. Y pidió paz y armonía para las familias puntanas.

El primer mandatario repudió los hechos ocurridos anoche frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner y refirió a que la sociedad se expresó en contra de la violencia. “Se han cerrado las filas a la violencia, que afecta a la democracia y eso es una enorme enseñanza y aprendizaje. Todo resultó al final porque no le pasó nada a la vicepresidenta, la bala no salió, y: ¿Esto que nos hace pensar a todos?, tiene que haber paz y armonía y debemos solucionar todo con el diálogo”.

El gobernador llamó una vez más a la unidad provincial: “En el sentido que podamos hablar, que podamos comprendernos y tratarnos bien y que podamos expresarnos, dialogar y construir entre todos. Estamos en un momento difícil en lo económico y social, el bolsillo no alcanza, los salarios no son los mejores, todas son cuestiones que en realidad no depende casi nada de San Luis, son todas problemáticas de la Nación como es la inflación o el desempleo”.

Rodríguez Saá hizo hincapié en la grieta que divide al país, la cual genera agresiones, insultos y falta de diálogo. “Yo siempre he hablado y lo dije en el discurso de la Asamblea Parlamentaria con mucha fuerza, lo he dicho en todas partes y lo sigo sosteniendo que ‘en San Luis no’, que ‘en San Luis no entremos en la grieta’. Pidamos que en la Argentina tampoco, pero nosotros en el país tenemos muy poca influencia, somos muy poquitos, muy chiquitos. Pero en San Luis no. En San Luis busquemos caminos de diálogo, de comprensión, de no fanatismo, esto es muy importante. Yo quiero trasmitir esto a las puntanas y los puntanos que nos pusimos muy mal ayer”.

Y repitió su mensaje esperanzador: “La semana que viene va a ser mejor, van a poner montañas y vamos a remover las montañas para encontrar que mañana sea mejor, todos los inconvenientes lo vamos a solucionar y quiero llevar palabras esperanzadoras y compartir este momento de reflexión con las familias de San Luis”.

En referencia al decreto del feriado nacional declaró: “Yo siento que hoy era mejor que no fuera feriado, todos somos inteligentes y capaces de meditar, todos hemos repudiado lo que ha sucedido pero necesitamos normalizarlo y necesitamos aprender; esto que ha pasado es una prueba, y tenemos que salir mejores y unidos y no pelearnos, por cosas o inventarlas”.

Para finalizar, el gobernador anticipó que la última semana de septiembre comenzará a recorrer toda la provincia para escuchar a los concejos económicos y sociales de cada uno de los 9 departamentos. Y destacó: “Estamos con mucha obra pública, con mucho optimismo y podemos mover ahora algunas piezas para rectificar algunos rumbos, errores, agregar o suprimir cosas que nos permitan crecer más, trabajar con más optimismo, con justicia y con las familias unidas”.