Trump envió sus condolencias a las víctimas del ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó hoy su “pésame y condolencias a las víctimas y familias del terrible tiroteo de Las Vegas”, en el que al menos 50 personas murieron y otras 200 resultaron heridas por el ataque a balazos ocurrido durante un recital de música country.

Trump envió el mensaje a las víctimas y familiares del ataque a través de su perfil oficial de la red social Twitter, su habitual canal de comunicación.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017