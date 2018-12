Quiénes pagarán Bienes Personales a partir del año próximo

El último miércoles, la Cámara de Diputados sancionó con carácter de ley las modificaciones en el impuesto sobre los Bienes Personales, que empezarán a tener vigencia a partir del ejercicio 2019, cuyo vencimiento procederá en el año 2020.

Los cambios más significativos:

Aumento del Mínimo No Imponible: El monto mínimo para no tributar este impuesto pasará de $1.050.000 actual a $ 2.000.000.

Aumento de alícuotas: En la actualidad tenemos una alícuota fija del 0,25% para todos los contribuyentes. Con este cambio, volvemos a la versión anterior de Bs Ps con una escala progresiva de alícuotas, por lo que quienes más bienes tengan tributarán una alícuota mayor.

Exención Casa Habitación: Este punto, impulsado por el Senador Pichetto, es muy beneficioso y contempla un reclamo que venimos haciendo hace tiempo los contadores, donde se exime del pago de este impuesto a los inmuebles destinados a casa habitación cuyo valor impositivo no supere los $18.000.000 y donde sus propietarios residan de forma permanente.

El impacto oculto del aumento de bienes personales se dará cuando el nuevo “Organismo federal de valuaciones fiscales” comience a trabajar. Este organismo creado en octubre pasado tiene como objetivo determinar los procedimientos y metodologías para que las provincias avancen en un revalúo inmobiliario, lo cual impactará directamente en Bienes Personales. Esto generaría, que más allá del aumento del MNI, muchas más personas comiencen a tributar este impuesto producto de la revaluación de sus inmuebles, la inflación del país, y la revaluación de sus activos valuados en moneda extranjera.

Estos cambios atentan contra a seguridad jurídica de los contribuyentes, algo que viene ocurriendo con todas las modificaciones impositivas de los últimos tiempos. Recordemos que en 2016, a través de la Ley de Sinceramiento Fiscal se redujeron las alícuotas de Bienes Personales y se le prometió a los contribuyentes que en 2019 se eliminaría este impuesto. Sólo 2 años más tarde, no sólo que no se elimina, sino que se aumentan las alícuotas. Por lo tanto, alguien que entró al “blanqueo” confiando en que no pagaría bienes personales, o de pagar el impacto sería ínfimo, hoy se ve decepcionado y perjudicado por una modificación que le generará un mayor impacto fiscal en su economía.

Al contrario de lo que piensan algunos sectores, estos cambios desalientan las inversiones extranjeras y más aún las locales, y promueven la evasión impositiva a través del ocultamiento de bienes y la no declaración de fondos.

Como siempre pasa, se utiliza a los impuestos para negociaciones políticas, en este caso el aumento de bienes personales (se calcula será de $6.500 millones) irá destinado al “fondo compensador” para mitigar los impactos de la quita de subsidios, principalmente en el rubro de transporte