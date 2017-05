Peña desafió a Massa a “explicar la corrupción del kirchnerismo”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió hoy al cruce de las duras críticas de Sergio Massa contra el Gobierno nacional y desafió al jefe del Frente Renovador a “explicar los detalles de la corrupción del kirchnerismo”, del que formó parte “diez años”, porque dijo ya es hora de “terminar con la hipocresía en el discurso político”.

Poco después de que el diputado nacional insistiera en la necesidad de “no condenar a los argentinos a la lógica de un gobierno para ricos”, en alusión al de Cambiemos, “o un gobierno para corruptos”, en referencia al anterior, Peña exigió a Massa “entregar información” sobre la “corrupción” K y a no recurrir a “fórmulas mágicas” para bajar la inflación.

Por otra parte, el funcionario reiteró que la ex presidenta Cristina Fernández “representa una minoría” de la sociedad y sostuvo que si la ex mandataria lanza finalmente su candidatura “competiremos con ella y quedará claro que esa minoría no quiere volver al pasado, no va a ganar”.

En declaraciones a radio Mitre, el ministro coordinador opinó que la ex presidenta “representa a una minoría muy activa, muy militante pero es una minoría” y abogó por “perderle el miedo a la discusión electoral, lo más sano es competir”.

“Ella vive en un mundo muy particular; lo hacía cuando era presidenta y es natural que siga pensando así: no es el mundo perfecto que describía sobre su gobierno, ni es hoy el desastre que ella propone de lo que es actualmente”, enfatizó.

El funcionario nacional sostuvo que los referentes kirchneristas “responden a una forma de ver la realidad de la cual no han dado ni siquiera las explicaciones de lo que han hecho cuando fueron gobierno, como la corrupción, de la que siguen haciéndose los distraídos”.

Con todo, aceptó sobre Cristina Fernández: “Sea o no candidata será participante del debate político porque fue presidente durante doce años”.

Peña replicó con dureza los cuestionamientos de Massa contra la administración de Cambiemos y recordó que el tigrense “fue parte del kirchnerismo diez de los doce años que gobernaron, incluso su jefe de Gabinete entre otros cargos altos”, mientras que hoy habla de esa etapa como un “gobierno de ladrones”.

“Queremos saber si él está haciendo un paso para explicar los detalles de la corrupción del kirchnerismo; si él va a entregar esa información que sería muy útil porque, si no, parece un poco hipócrita la información y hay que terminar con la hipocresía en el discurso político”, lanzó.

En lo que respecta a Cambiemos, Peña se encargó de rechazar el calificativo de “gobierno para ricos” que le endilgó Massa y aseguró que la Casa Rosada trabaja para “poner cloacas, asfalto en los lugares más vulnerables”, entre otras reivindicaciones para lograr brindar bienestar a esos sectores.

Al volver a los K, el ministro coordinador insistió en asegurar que ellos “siguen sin hacerse cargo de una realidad que irrita, molesta y ofende a muchos argentinos” como es “la corrupción”, además de incurrir en “la mentira y el engaño de las estadísticas públicas y la falta de concreción de las obras que públicas, que sí estamos haciendo hoy”.

Por otra parte, Peña ratificó que “aún no hay confirmación de candidaturas de Cambiemos en la provincia” de Buenos Aires.

Esta mañana, Massa volvió a señalar que “la grieta es un pozo que hunde la lógica de crecimiento” del país e insistió con su idea de que “no van a condenar a los argentinos a la lógica de un gobierno para ricos o un gobierno para corruptos”.

Luego de presentar su nueva alianza con su par del GEN Margarita Stolbizer, el ex jefe de Gabinete kirchnerista sostuvo que ese espacio “trata de representar a todos, peronistas y radicales”, a la vez que aseguró que “las soluciones de la Argentina no están en el pasado, si no en el futuro que podamos construir”.

Massa se negó a hablar sobre el armado de listas, al insistir que esos anuncios los van a hacer el 20 de junio y contrastó que en su espacio “se discuten propuestas” mientras “en el oficialismo y en un sector de la oposición hay una discusión de nombres y de candidatos”.