Macri anunció que “se volverá a fojas cero” en el tema del correo

El presidente Mauricio Macri anunció hoy que el Gobierno volverá a “foja cero” en el acuerdo alcanzado con el Correo para que “lo resuelva la Justicia”, tras asegurar que “no hay ningún hecho consumado, nadie cobró, nadie pagó ni condonó nada”, aunque evitó responder sobre la empresa SOCMA, propiedad de su padre.

En una conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Macri pidió a la sociedad no perder la “confianza” en su gestión, admitió “errores” en la forma en que el Gobierno buscó resolver el caso y solicitó el accionar de “la Justicia” con participación de otros organismos como la “Auditoría General de la Nación (AGN)” y que se debata “en una audiencia pública” una solución al conflicto de intereses que derivó en escándalo.

Macri dijo “reconocer que faltó algo de mi parte, no pensamos un mecanismo para controversias judiciales que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre”, tras lo cual anunció que “lo he instruido al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a que volvamos a foja cero porque no hay ningún hecho consolidado”.

“Empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de este problema y que los jueces dispongan y nos traigan una propuesta porque hay que resolverlo”, señaló el primer mandatario.

Ante una pregunta concreta sobre por qué no buscó antes de las críticas recibidas “transparentar el acuerdo” a partir de consultas previas con el organismo de control del Estado como la SIGEN, Macri argumentó que “no” se pidió su asesoramiento “porque nunca se llegó a consumar” el acuerdo.

“Este es el tema de fondo: Así que no hay un hecho concreto, acá nadie pagó, nadie condonó, nadie cobró, está en una instancia judicial, eso es lo que nos permite, lo que yo le ordené al ministro, que vuelva a foja cero. Que arranque todo de vuelta en una audiencia pública a la que ustedes seguramente concurrirán, donde se volverá a debatir como se resuelve esta cantidad de juicios que hay de un lado y de otro y la convocatoria de acreedores”, respondió.

Consultado sobre a qué atribuía las “fallas” que obligaron en varias oportunidades al Ejecutivo a revisar sus decisiones, Macri respondió: “Buena pregunta. El cambio que nos hemos propuesto es un desafío gigantesco no se logra de un día para el otro” dijo que agregó: “llevamos demasiados años empeñados en malas prácticas, de no dialogar, no escuchar al otro, de no rendir cuentas, no ser transparentes”.

“Hay que entender que este cambio tiene estas situaciones, en las cuales uno va proponiendo, en algunas tiene éxito, en otras hay que seguir dialogando. Yo les dije desde el primer día que si querían magos, (busquen) a Copperfield, y si querían infalibles, busquen otro porque yo soy falible”.

“Así como si me equivoco, pido disculpas y corrijo” dijo Macri, y agregó que “cuando uno se compromete en el hacer y hace miles de cosas, también comete errores”.

En ese marco, Macri anunció que pidió a “la Oficina Anticorrupción que busque que a partir de esto, se fije un sistema por si hay futuros conflictos similares a este, que quede claro cómo se va a resolver”.

El mandatario buscó vincular las críticas al tema del Correo al clima de un año electoral como será el 2017: “Todo esto es porque, como saben, alrededor del tema Correo se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas cosas que no son verdad, con mala intención, pero bueno, ya estamos en un año electoral”.

Macri aprovechó la oportunidad para lanzar críticas a la anterior gestión kirchnerista que dijo le dejó “este problema que heredamos de 14 años sin solución” y pidió que “dispongan señores jueces nos traigan una propuesta para resolverlo, porque no resolverlo perjudica al Estado”.

Finalmente el Presidente dijo estar “intentando estar lo más lejos posible de cualquier decisión que tenga que ver con el pasado empresario de mi padre” y remarcó que desde el Gobierno nacional “le pedimos al Congreso de la nación -que por suerte aceptó-, que la AGN audite la propuesta que haga la justicia y dé su visto, y conforme para que nosotros la podamos implementar”.