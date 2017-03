Los videos de los ataques terroristas en el Reino Unido

Cuatro personas murieron hoy en el corazón de Londres en un “ataque terrorista” cometido por un hombre que embistió a varios peatones con su auto sobre un puente, asesinó a puñaladas a un policía frente al Parlamento y fue ultimado a tiros por fuerzas de seguridad, según se informó oficialmente. Aquí algunos videos de los hechos.

4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisW pic.twitter.com/81srJq9yGr

