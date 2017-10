La familia no confirmó que el cuerpo sea de Santiago

La familia de Santiago Maldonado evitó confirmar hoy que el cuerpo hallado ayer en las aguas del río Chubut pertenezca al joven artesano, aunque sí manifestó su sospecha “intuitiva” de que haya sido “plantado”, y apuntó en dirección a una “desaparición forzada” en la que estaría involucrada la Gendarmería.

En una conferencia encabezada en Esquel por Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el perito de parte Alejandro Incháurregui dijo que si bien el cadáver fue hallado con “las ropas” y “un DNI que corresponde a Santiago, no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo”. Asimismo, precisó que se encuentran “a la espera del traslado” del cuerpo a esta capital, que se produciría esta noche si las condiciones climáticas lo permiten, donde “será peritado en los próximos días” en la “Morgue Judicial de la Nación”, cuando el juez Gustavo Lleral “lo disponga”.

La abogada de la familia, Verónica Heredia, contó por su parte que ayer se realizó “a las 11 de la mañana” un rastrillaje en el Río Chubut “por cuarta vez” y que a las “12:40 se infirmó que había un resultado positivo”.

Tras recordar que ya se hicieron rastrillajes en esa zona los días “5 de agosto, 8 y 18 de septiembre”, Heredia advirtió que “no” tienen “ninguna explicación de porqué los otros resultados dieron negativos y éste dio positivo”. Además, detalló luego que “el cuerpo (aparecido ayer) estaba muy visible” y el documento “en perfecto estado”.

“Ese cuerpo estaba vestido, y si bien no ha sido identificado hasta el momento, la existencia de efectos personales, las ropas, un DNI que corresponde a Santiago Maldonado, no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo”, aseveró a su turno el perito Incháurregui. En tanto, Sergio Maldonado aseguró que “hasta no estar 100 por ciento seguro” de que el cuerpo es el de su hermano, “no” lo va a “confirmar”, aunque “tenga algunos elementos personales”.

“Tengan en cuenta que hay una familia atrás”, rogó Sergio a los medios presentes, y al referirse al hallazgo del cuerpo, acotó: “Es muy raro que se haya encontrado ahí”.

Además, consultado por la posibilidad de que el cuerpo haya sido “plantado” por alguien en ese lugar, respondió: “Yo creo que sí, intuitivamente sí”.

Con respecto a la autopsia, la abogada Heredia agregó que “primero se tiene que trasladar el cuerpo, estamos esperando que sea hoy a la noche o mañana”, y que esa medida “a pedido de la fiscal no se va a realizar en el ámbito del hábeas corpus, sino en el ámbito de una desaparición forzada” por parte de Gendarmería.

Por otro lado, la cuñada del joven desaparecido, Andrea Antico, relató que ayer estuvieron “desde las 13 hasta las 20 al lado de ese cuerpo, porque no confiamos en nadie”, al tiempo que pidió “respeto” y que no se difundan fotos del cuerpo, “sean falsas o verdaderas, porque hacen mucho daño a la familia”.

Por último, Sergio Maldonado aclaró que “no” les “interesa tener ningún tipo de diálogo con el Gobierno” y ratificó: “No convocamos a ninguna marcha, y tampoco estamos en condiciones de ponernos a convocar algo”.