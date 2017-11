Ex esposa de Vanderbroele: “La justicia ampara a quien dice la verdad”

Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vanderbroele, afirmó hoy que la noticia de la detención de Amado Boudou confirma que “la Justicia trabaja y ampara” a quienes dicen “la verdad” como en su caso, cuando denunció que su pareja era testaferro del ex vicepresidente y ex ministro de Economía ahora detenido.

En declaraciones a radio Rivadavia, la testigo en la causa Ciccone, sostuvo que aunque no conoce a Boudou y no puede hablar sobre el incremento de su patrimonio, “ha robado muchísimo dinero que es del Estado y que nos pertenece a todos”.

“Lo que más me molesta es cómo nos ha mentido en su función pública y se ha robado muchísimo dinero que tendrá que devolver”, aseguró la Muñoz, quien fue conocida públicamente tras efectuar la denuncia contra su ex esposo en los medios de comunicación en febrero de 2012.

La ex esposa del empresario declarará ante la justicia la semana próxima en la causa que investiga la intervención de Boudou en el levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone Calcográfica, que tenía capacidad para emitir billetes, y de su venta al fondo de inversión The Old Fund, que tenía como titular a Vandenbroele.

Boudou fue detenido esta mañana junto a su socio y supuesto testaferro José María Nuñez Carmona por orden del juez federal Ariel Lijo en la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito.

El ex funcionario del kirchnerismo fue trasladado al edificio de Prefectura y desde allí a los Tribunales de Comodoro Py donde se le notificará la causa de su detención.