En EEUU, Macri convocó a empresarios petroleros a invertir en Argentina

El presidente Mauricio Macri convocó hoy a unos 200 empresarios petroleros argentinos e internacionales a invertir en Argentina, sobre todo en el yacimiento de no convencionales de Vaca Muerta, indicando que el gobierno mantendrá “reglas de juego claras”.

Tras visitar dos plantas de industrias vinculadas con el gas y el petróleo en el estado de Texas, pertenecientes a las firmas Dow y Tenaris en el primer día de su gira por Estados Unidos, Macri regresó a Houston en helicóptero y al llegar al hotel The Houstonian mantuvo reuniones con ejecutivos de las empresas XTO-Exxon y Halliburton.

Acompañado por los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Producción, Francisco Cabrera, Macri le dijo a los hombres de negocios que Argentina genera “enormes posibilidades, y esto se logra con inversión, que viene de la mano de la confianza. Somos un país que va a mantener reglas de juego claras, que será predecible y sustentable en cada una de sus decisiones”.

Lo escuchaban ejecutivos de empresas como YPF, Shell, Dow, Tenaris, XTO-Exxon, Total, Halliburton, Ternium, Pan American Energy y Chevron, entre otras.

“Esto no es producto de un gobierno sino de la mayoría de los argentinos, porque la mayoría de los argentinos decidieron un cambio profundo en nuestro país, si no aprendemos de nuestro pasado no tendremos desarrollo”, indicó Macri durante su alocución, que incluso tuvo momentos distendidos.

“Vine a jugar un partido de fútbol hace treinta años aquí a Texas, y mi equipo ganó con dos goles míos”, afirmó el presidente, a la vez que solicitó en tono risueño si existían archivos que pudieran corroborar su anécdota futbolística ya que, caso contrario, su hijo no le creería.

Macri dijo esta parte de su anécdota en inglés (“my son wouldn´t believe me”), generando una carcajada general.

Retomando su discurso, enumeró las decisiones en materia económica de su gobierno: “resolvimos el cepo, removimos las restricciones cambiarias, el giro de dividendos, queremos que los que quieran invertir lo hagan porque quieren y no porque los atrapamos”.

Tras afirmar que Argentina es “uno de los países con mayor potencialidad del planeta”, Macri insistió en que “Argentina está decidida a emprender este camino responsable, donde nos decimos la verdad pensando en el mejor desarrollo del país, necesitamos de las mejores empresas que vengan a asociarse, que compartan tecnología, que nos ayuden a generar empleo”.

El Presidente, apuntando directamente al tema inversiones, indicó que “el primer objetivo que se propuso nuestro gobierno fue reducir la pobreza, y para eso hay que mejorar la educación y mejorar el empleo de calidad”.

“Lo que uno necesita -amplió- es generar un marco de inversión, significa generar condiciones”.

Asimismo, al hacer un racconto de los últimos años, Macri se lamento de que el país tuvo “políticas erróneas, destructivas, que nos llevaron de ser exportador de energía a ser importador”.

En este sentido, subrayó que en materia de energía el gobierno tiene dos pilares: que haya energía suficiente a un precio razonable y que este proceso sea sustentable.

En materia de gas, Macri explicó que Argentina se embarcó en una política de aumento gradual de precios a los consumidores y subsidiando a aquellos que no lo pueden pagar por una emergencia económica.

Al entrar al capítulo de Vaca Muerta, donde hay actualmente unas 19 áreas exploradas que próximamente pasarán de etapa piloto a etapa de desarrollo, manifestó que las empresas que ya están operando vieron “la gran productividad” del yacimiento.

El objetivo del gobierno es que la cuenca neuquina de no convencionales atraiga para el año 2019 una inversión de 20.000 millones de dólares.

Tras pedir a las empresas “un compromiso de productividad”, Macri incluso parafraseó a Juan Domingo Perón al decir que “la estrella polar de un país tiene que ser la productividad”.

El presidente también dijo que se está trabajando para mejorar la infraestructura para las empresas que operan en Vaca Muerta y también anunció beneficios impositivos para compañías que quieran importar equipos y maquinaria para trabajar en los yacimientos.

Macri dijo que uno de los objetivos prioritarios es que Argentina recupere el autoabastecimiento energético y destacó el rol de YPF, tras lo cual partió a Washington, donde mañana se encontrará con Donald Trump.