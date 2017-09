El gobierno porteño quiere que los padres ordenen a sus hijos a cesar con las tomas

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, reclamó hoy a los padres de los alumnos que toman escuelas secundarias contra la promovida reforma educativa que se pongan los “pantalones largos” y ordenen a sus hijos cesar con las ocupaciones.

Además, insistió con que las tomas están “financiadas” por “varios” legisladores capitalinos del Frente para la Victoria (FpV) y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), además de sindicatos que “ponen bandas musicales” en los colegios y “camiones para las marchas” de los estudiantes.

Asimismo, dijo que este mediodía eran “23 las escuelas tomadas”, aunque admitió que “no” contaba al Nacional de Buenos Aires ni al Carlos Pellegrini, y argumentó que la reforma impulsada no contempla a los colegios dependientes de la UBA.

“Los papás tienen que poder tener los pantalones largos puestos y las polleras puestas para decirles a los chicos que no (ocupen las escuelas)”, reclamó Acuña en diálogo con radio Continental.

Y amplió: “Nos ha pasado que las madres nos han llamado para decirnos: ‘Mi hijo no está de acuerdo con la toma, pero quiere ir a la escuela porque es una peña’. U otra mamá que nos dice: ‘Mi hija hace una semana que no me habla, porque no la dejo ir a la escuela, y me dice que le estoy rompiendo toda su socialización'”.

“Pero esos son papás que están poniéndose en un lugar que corresponde como adultos”, destacó Acuña y añadió: “La Justicia dirá si (la toma) es un delito o no es delito. Yo lo que digo, desde mi responsabilidad como autoridad educativa, es que está mal. Y que se está vulnerando y se está violando un derecho constitucional”.

La funcionaria, luego, sostuvo que la “enoja que muchos políticos, que hacen política partidaria adentro de la escuela, estén fomentando” las ocupaciones de los colegios.

“Hay varios legisladores del FIT y varios legisladores del Frente para al Vitoria que están yendo a las asambleas en las escuelas, que están financiando la comida de los chicos los fines de semana. Hay sindicatos que están poniendo a bandas musicales adentro de las escuelas y les ponen los camiones cuando hacen las marchas”, finalizó la ministra.