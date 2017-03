El ex gobernador Scioli declara en una causa por “lavado de activos”

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli declaraba esta mañana ante el fiscal Álvaro Garganta en el marco de la denuncia en su contra por “lavado de activos” durante su gestión en la provincia.

La declaración se realiza en la sede de la UFI 11, ubicada en avenida 7 entre 56 y 57.

Ya fueron procesados, por esta causa, el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, el ex subsecretario Walter Carbone, a quienes se les prohibió salir del país, y el ex ministro de Desarrollo Social Eduardo Aparicio. También está procesado Juan Carlos Mancinelli, un empresario muy cercano a Scioli y quien supo ser director técnico de La Ñata Sporting Club.

Garganta dio por probado que en 13 licitaciones públicas se buscó beneficiar a Mancinelli “mediante concursos aparentes”. Para el fiscal, el ex DT de La Ñata conformó un acuerdo con otro empresario, Marcelo Beneyte: así, con una competencia simulada, las licitaciones siempre eran adjudicadas a uno u otro.