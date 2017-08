Cristina reitera denuncias contra el Gobierno

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández reiteró esta noche sus denuncias contra el Gobierno nacional luego de la demora en el escrutinio de las PASO y advirtió: “Nunca vi una cosa igual, hicieron una suerte de psicopateada a la sociedad”.

La ex presidenta mantuvo hoy una reunión con el candidato a diputado nacional en Santa Fe Agustín Rossi en el Instituto Patria y difundió un video por las redes sociales donde ambos, en una charla de tono informal, realizan una crítica al Gobierno. “Tengo experiencia como fiscal general, como militante, y nunca vi nada igual, hicieron una suerte de psicopateada a la sociedad, montaron una cosa que no existía”, relató la ex presidenta, que señaló que “en el momento del prime time a las 22 horas, el zócalo en la TV decía 37 por ciento Bullrich, 30 Cristina Kirchner, 15,5 Massa y 5 Randazzo”.

En ese contexto, marcó que “después nunca más volvieron a subir, bajaron, bajaron, y cuando salgo a hablar a las 4 de la mañana la diferencia era de 0.1, y de ahí aumentó a 0.8, y después pararon…se ve que se le acabaron las mesas”, dijo con ironía. “Estamos detectando una serie de irregularidades impresionantes, vamos a ver qué hacemos con todo esto cuando termine”, dijo la postulante de Unidad Ciudadana, que no dio detalles sobre los próximos pasos del espacio que encabeza en relación a las denuncias.

En Santa Fe también comenzó la difusión de los datos con un cinco por ciento a favor de Cambiemos, que se fue achicando con el correr de las horas, para que finalmente Unidad Ciudadana, con Rossi como principal figura, se impusiera a la lista de Albor Cantard.

“Hubo un intento claro de manipular los datos. En Rosario, el 65 por ciento de los votos no estaba computado a las 3 de la mañana”, graficó Rossi, que también rechazó la posibilidad de que se instaure el voto electrónico a nivel nacional.

Allí Cristina Fernández coincidió al señalar que “es la patente para la trampa” y aseguró que “viendo lo que han hecho en la primera elección de Cambiemos, si pasa esto que nunca había pasado en la historia, qué pasaría con el voto electrónico”. Fernández de Kirchner citó algunas irregularidades como que “aparecieron 279 urnas donde Unidad Ciudadana tiene cero votos” y reiteró su evaluación: “Si no tenés ahí un papel y una urna, ¿cómo controlás? Con el voto electrónico no te enterás”.