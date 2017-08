Bullrich: “No voy a tirar gendarmes por la ventana… me la banco yo”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que “no” va a “tirar gendarmes por la ventana” para quitarse “la responsabilidad” por la desaparición de Santiago Maldonado, en Chubut, aunque destacó que los agentes de la fuerza “son personas respetadas y queridas”.

“Tirarle la responsabilidad al gendarme, echarle la culpa que no está probada, no lo voy a hacer, me la banco yo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que siempre se ha hecho en el país, toda la vida han hecho lo mismo”, sostuvo en el Senado la funcionaria durante un intercambio con la senadora justicialista pampeana Norma Durango.

En su informe por el caso del artesano desaparecido desde el 1 de agosto en Chubut, tras el desalojo por parte de la fuerza de seguridad federal de una protesta mapuche, Bullrich remarcó: “No voy a tirar gendarmes por la ventana para sacarme la responsabilidad, porque es la fácil, la que siempre hicieron y yo no lo voy a hacer”.