Chiche Gelblung analiza el conflicto de Wanda Nara e Icardi: son deprimente.

Por Maria Cruz*

El conductor Chiche Gelblung ofreció durante una entrevista en Puro Show sus opiniones acerca del conflicto mediático que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi. Gelblung manifestó sus puntos de vista sobre la situación, enfatizando aspectos relacionados con la exposición de la pareja y el impacto en sus hijos.

En sus declaraciones, el conductor afirmó:

“Es deprimente, ellos son así, lo que me llama la atención que estén tan desprotegidos los chicos esos.”

Además, Gelblung comentó:

“El nivel de exposición de esos padres es lamentable. Les diría que son pobre gente, me dan un poco de pena que necesiten eso permanentemente. Si no tenés otros recursos y eso te hace feliz, pero los hijos no tienen la culpa y están en una edad de formación, en algún momento van a sufrir eso.”