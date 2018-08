Zabala Chacur: “La Provincia no está ni estuvo en rojo”

San Luis cerró el año 2017 con 4.800 millones de pesos de reservas. “La oposición hace una lectura maliciosa de las cuentas”, dijo la Ministra de Hacienda.

“Si hubiéramos tenido un déficit de 4 mil millones de pesos, como dice la oposición, la Provincia estaría en llamas”. La frase pertenece a la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur a quien se la ve molesta y le dice a El Diario que siente la “obligación” de llevar tranquilidad sobre la situación financiera que tiene la provincia, tras las declaraciones de “un senador nacional” (Claudio Poggi -Cambiemos) que salió a decir que San Luis atraviesa problemas económicos. “La provincia no está ni estuvo en rojo”, afirma la ministra.

El disparador fueron los números que aparecen en la Cuentas de Inversión del Ejercicio 2017, que son una especie de balance, de radiografía que refleja de qué manera el Gobierno gastó los recursos a lo largo del año pasado y en qué estado están sus finanzas.

Zabala Chacur aclara primero que la Cuenta de Inversión fue presentada en tiempo y forma. “El órgano auditor externo que es el Tribunal de Cuentas emitió un dictamen disponiendo la aprobación. De allí fueron remitidas a la Legislatura donde la Cámara de Diputados la aprobó”, explica. Y aporta un antecedente: “La última vez que las Cuentas fueron rechazadas fue cuando se pusieron bajo la lupa los números del año 2015, el último de la gobernación de Poggi que no fue aprobado por el Tribunal de Cuentas ni por la Legislatura”.

—¿El gobierno terminó el año 2017 con déficit?

—La cuenta de inversión es una especie de “foto” que refleja cómo estaban las finanzas de la provincia al 31 de diciembre de 2017. En esa foto aparece una suma de 846 millones de “déficit” que se contabiliza, pero que se terminó cubriendo en enero. Pasado en limpio: durante el 2017 se gastó un 3% más de lo que se recaudó. Pero también hay que ver cómo está el Tesoro. Y la situación muestra que el fondo anticrisis se fue engrosando hasta llegar a los 4.818 millones de pesos. Lo explico de otra forma: hagamos de cuenta que tengo un chanchito donde voy guardando mis ahorros. Mientras tanto a medida que voy cobrando mi sueldo lo voy gastando en mis necesidades, pero al chanchito no lo toco para nada, no le saco un peso; al contrario lo voy engrosando mes a mes. Eso es lo que hemos hecho. Y la prueba de que tenemos más ahorros es que iniciamos el año 2017 con 3.963 millones de pesos en el Tesoro y lo finalizamos con 4.818 millones. Todo esto es información pública que forma parte de la documentación que se envió a la Legislatura. Por eso que un senador nacional salga y diga que la provincia está en rojo o está quebrada es una irresponsabilidad. Como ministra de Hacienda es mi obligación llevar tranquilidad a la gente.

—Pero la oposición habló también de una “deuda flotante” de 4.100 millones de pesos…

—Eso es mentira. Se trata de dinero que ya estaba imputado para hacer frente a diferentes gastos, como por ejemplo la obra pública. Cada gasto tiene su orden de pago y que un dinero esté “imputado” significa que son fondos que no se pueden tocar. Aparecen en la “foto” del 31 de diciembre de 2017, pero ya tienen un destino y por lo tanto se fueron cobrando en los meses siguientes (enero, febrero, marzo) todo con plata del presupuesto 2017. Lo ilustro con otro ejemplo: tengo que pagar la boleta de luz de diciembre y saco de mi sueldo que cobré ese mismo mes para abonarla. Pero finalmente la termino abonando en enero, aunque siempre con la plata que yo ya había separado de mi sueldo de diciembre. En definitiva, en números redondos, en 2017 entraron al Estado unos 26 mil millones de pesos y se gastaron 26.846 millones, dentro de los que están esos 4.100 porque ya fueron separados, ya fueron imputados, para hacer frente a ciertos gastos.

Zabala Chacur explicó que más allá de lo engorroso que pueda resultar para el ciudadano común entender una rendición de cuentas, la situación financiera se puede palpar en el día a día. Y aseguró que si la provincia tuviera problemas financieros se deberían haber notado en los primeros meses del año con una cesación de pago de sueldos o no se hubieran dado las subas salariales o no se hubieran podido pagar los planes sociales. “Es ridículo que en agosto vengan a ‘descubrir’ que debemos 4 mil millones. Algo tendría que haber pasado en todos estos meses, la provincia sería un caos. Sostener que se deben cuatro mil millones (que son casi tres meses de recaudación) importa una confusión o una interpretación maliciosa. Si Poggi no entiende esto que es contador ¿qué puede entender de lo que está votando en el Senado en representación de los puntanos?”

La ministra señaló que la última situación “difícil” que tuvo que enfrentar la provincia en materia financiera fueron los primeros meses de 2016, fruto de la herencia recibida. “Desde que asumió Alberto no estamos ni estuvimos en rojo. Salvo los primeros meses que recibimos de la gestión Poggi donde tuvimos que ordenar las finanzas. “Imagínense lo que sería la provincia en este momento si, como dice la oposición, hubiésemos empezado este año debiendo casi 5 mil millones (entre deuda y déficit). Tendríamos piquetes y protestas por todos lados porque no pagaríamos sueldos ni haríamos obra pública”, señaló. Y criticó a quienes hacen una interpretación “mal intencionada de las cuentas”.

“La oposición —agregó— en vez de perder el tiempo engañando y sembrando miedo a los puntanos podría ayudarnos a que de una vez por todas la Nación pague la deuda que tiene con San Luis. No pueden olvidarse que fueron elegidos para defender los intereses de San Luis, no los propios”.