Suspenden al Diputado Ameri, luego de protagonizar un juego sexual en pleno debate

La Cámara de Diputados suspendió hoy al legislador por Salta del Frente de Todos Juan Emilio Ameri a pedido del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien pidió conformar una comisión para determinar si debe ser expulsado del cuerpo.

El legislador fue registrado en una situación íntima de connotación sexual mientras se desarrollaba la sesión en la que se debatía la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reveló hoy que habló con el presidente Alberto Fernandez, quien «compartió la decisión» que tomó de suspender al legislador salteño del Frente de Todos, Juan Ameri, por haber protagonizado una escena sexual durante su participación virtual en la sesión de esta tarde.

En una conferencia de prensa, Massa dijo que previo a pedir la suspensión habló también «con el jefe del bloque, Máximo Kirchner, y las autoridades del bloque, y con el presidente Alberto Fernández que compartió» su «decisión.

La insólita justificación de Ameri: «Le di un beso en las tetas y nada más»

El diputado nacional del Frente de Todos por Salta Juan Emilio Ameri, que fue suspendido esta tarde luego de protagonizar una escena erótica en medio de una sesión virtual, afirmó que le dio «un beso en las tetas y nada más».

«La conexión es muy mala, se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó. Me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? Le di un beso en la teta y nada más», enfatizó Ameri.

En declaraciones radiales, el diputado dijo estar «muy mal, muy avergonzado» por la situación, luego de que la Cámara de Diputados aprobó su suspensión inmediata luego de ser registrado manteniendo una escena de sexo con una mujer.

«Es una situación que tiene que ver con la vida privada de las personas, estaba convencido de que no tenía internet, y cuando volvió internet me reconectó automáticamente», relató el diputado.

Además, Ameri afirmó que su pareja está «muy mal», y amplió: «Esto nos afecta de manera personal, pero también afecta a todo nuestro entorno. En mi caso a mi hija, a mi vieja, a mis hermanas, compañeras y compañeros».

«Es difícil para mí, para mi pareja, eso es todo lo que tengo para decir. Les quiero pedir disculpas a mis compañeros y compañeras, a la sociedad. Esto no fue adrede, estaba desconectado y me volvió la conexión y no me di cuenta, eso es todo, no tengo mucho más que decir», expresó el legislador nacional.

Respecto de su suspensión, el legislador salteño afirmó que está «completamente de acuerdo», y precisó que si lo expulsan de la Cámara baja va a «acatar» la decisión.

«Ahora la Comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión. Creo que expulsarme sería por algo más grave, yo no sé si esto amerita una expulsión», enfatizó. Por último, aseguró que su pareja está «muy mal, llorando», y concluyó: «Quiero pedirle a los medios que entiendan que atrás de esto hay seres humanos. Esto no es gracioso, esto es grave».

Los antecedentes de acoso y violencia de género de Ameri

El diputado por Salta del Frente de Todos Juan Emilio Ameri quien durante una sesión del Senado por Zoom le manoseó los pechos a su pareja, tiene antecedentes por acoso sexual y violencia de género.

Hace tiempo, una chica de 17 años que militaba en la agrupación El Aguante de Salta, lo denunció por acosarla a cambio de favores. “Mi referente era el señor Ameri, un tipo asqueroso, machista y acosador de parte de quien sufrí acosos e insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía”, relató la víctima.

Asimismo, la menor recordó que el acoso no era solo físico sino también por mensajes de WhatsApp y que el legislador “ejercía violencia mostrando su poder ya que nos insinuaba que si queríamos algo, como un plan o lo que fuera, debíamos hacer algunos favores”. “Durante años tuve que callarme, con miedo a que me hagan algo tuve que volverme a mi casa.

Pero viendo tantas chicas que salen a contar y expresar los abusos que sufrieron, no puedo quedarme callada viendo en la televisión cómo se premia a un tipo abusador y pedófilo”, había dicho la víctima.

Según Real Politik, Ameri, referenciado en el Partido de la Victoria, siempre fue tapado por Sergio “Oso” Leavy y José Villariño. “Lo sabían porque tiene muchísimas denuncias por acoso, por pegarle a compañeros, por amenaza y por violencia. Pero nunca hicieron nada, lo encubrieron porque ellos son iguales”, agregó la joven.

Según fuentes judiciales, no es la primera vez que el diputado recibe denuncias de este tipo. También habría integrado la barra de River Plate y habría escapado desde Capital Federal a Salta.

También hay dos graves denuncias que terminaron en la Justicia. Una de ellas fue presentada por dos militantes de su espacio, un hombre y una mujer, a los que Ameri golpeó. Asimismo, según las bases de datos de Interpol, también fue procesado por otro hecho vinculado a lesiones y amenazas.

Por el acoso, Alejandra Escudero, la mujer de Ameri en ese momento y secretaria general de la agrupación salteña, saltó a defenderlo culpando al medio de publicar fake news.

Según los registros del Banco Central de la República Argentina, Escudero mantiene una deuda de más de 200 mil pesos con el Banco Macro desde el 2017.

Pero su situación irregular no termina allí: según Rentas de Salta tiene un juicio y pedido de inhibición, por lo que fue instada a regularizar su situación. “Que este mensaje le llegue al Presidente para que hagan algo y no permitan que esta basura violenta represente a los salteños”, pidió la denunciante en aquel momento.