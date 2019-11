Prisiones preventivas: Garavano afirmó que “no debería haber libertades masivas”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, dijo hoy que “no debería haber una liberación masiva” de detenidos a quienes se les haya dictado la prisión preventiva, tras la resolución que establece nuevas pautas para el establecimiento de esa medida judicial.

Ayer, el Gobierno oficializó la resolución que indica que se debe utilizar en todo el territorio nacional el nuevo Código Procesal Penal e incluye artículos con pautas específicas para el caso de las prisiones preventivas.

“Yo entiendo que no debería haber una liberación masiva”, respondió Garavano a radio La Red y explicó que “no cambia la apreciación del juez”.

“Hay un nuevo Código Procesal Penal que establece cómo se deben tramitar los casos judiciales”, explicó el ministro.

Y continuó: “Ahora la comisión Bicameral tomó la decisión de agregar artículos que implican derechos y garantías del nuevo código, donde dicen cómo se van a resolver las libertades de las personas, y dijo que se tendrán que aplicar en todo el país”.

Garavano expresó así que “en realidad este procedimiento en materia de libertades preventivas fija reglas más claras, pautas más objetivas”.

“Antes se fijaba otras formas de resolver las libertades: los jueces usaban figuras como el peligro de fuga y la posibilidad obstrucción de la Justicia” y ahora, “el nuevo código toma eso que venían diciendo los jueces y establece ejemplos concretos de cuando uno puede suponer que la persona intentará escaparse u obstruir a la justicia”.

Consultado sobre el caso de Julio de Vido -detenido hace dos años y un mes-, Garavano respondió genéricamente: “Esto no cambia sustancialmente ninguna de estas cosas, sino que el Código toma lo que ya venía aplicando la jurisprudencia, por eso me atrevería a decir que no debe haber libertades masivas”.