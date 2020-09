Pesce: «Con el dólar blue es difícil saber lo que va a pasar, porque es un mercado ilegal»

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, afirmó hoy que el del dólar blue “es un mercado delictivo», y señaló que quien opera en él «puede estar comprando o vendiendo dólares a alguien que cometió un delito».

En declaraciones a Radio 10, el titular del BCRA se refirió a las medidas anunciadas ayer por la autoridad monetaria referidas a la comercialización de divisas, entre ellas la percepción del 35% a cuenta del pago de Ganancias y Bienes Personales a la compra de dólar ahorro.

Consultado sobre la cotización que podría alcanzar el dólar blue a partir de la implementación de estas medidas, Pesce afirmó que «el blue es un mercado delictivo» y lo asemejó con la venta de autos en un desarmadero. «Es la misma situación», señaló.

En ese sentido indicó que el que opera en el mercado blue «le puede estar comprando o vendiendo dolares a alguien que cometió un delito».

Sobre las medidas recientes, Pesce afirmó que «van en el sentido de transparentar los mercados», y dijo que «estamos teniendo compras muy fuertes de dólar ahorro».

No obstante, aclaró que «tenemos la percepción de que todo el mundo compra dólares y no es así, no llegan a los seis millones» de personas.

«La mayoría de los argentinos no compra dólares», enfatizó el titular del Banco Central.

Pesce justificó la necesidad de “normalizar el mercado cambiario, que estaba sufriendo distorsiones por maniobras especulativas en el mercado de títulos y por la demanda que estamos teniendo de dólar para ahorro en el segmento oficial”.

El funcionario recordó que el endeudamiento del sector privado entre 2015 y 2019 fue de US$ 20.000 millones, un 84%, “y esto nos está trayendo también distorsiones porque esta deuda comienza a vencer”.

“Hay empresas que aprovechan lo positivo de las medidas que hemos tomado, que bajaron marcadamente la tasa de interés en pesos, toman deuda en moneda local, compran dólares y pagan la deuda contraída durante el Gobierno anterior”, explicó.

Pesce aclaró que “son grandes empresas que tienen posibilidad de tomar deuda afuera, y les estamos pidiendo que colaboren con la situación que se nos presenta con la balanza cambiaria y reestructuren la deuda que se les vence en el corto plazo”.

A esas empresas, una decena con obligaciones negociables y menos de 100 con deuda bancaria, el Banco Central les pidió que presenten a fin de mes un plan de reestructuración de las deudas del próximo semestre que empiezan a vencer desde el 15 de octubre.

“Necesitamos que esas empresas con deudas de más de US$ un millón, en este contexto difícil, que dialoguen con sus acreedores y reestructuren; no hay una exigencia o precipicio, sino que pedimos que no saquen tanta ventaja”, aclaró.

El titular del BCRA añadió que junto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) se busca transparentar las operaciones del mercado de títulos, ya que “el dólar Mep y el contado con liquidación (CCL) tenían características opacas”.

Desde la crisis cambiaria del Gobierno anterior los no residentes en el país (personas humanas o jurídicas) no pueden comprar dólares para activos externos, con lo cual los fondos especulativos ingresaron al mercado para comprar bonos con ley argentina para aprovechar el carry trade, es decir, la diferencia de tasas entre el exterior y la Argentina y operaban en el CCL, detalló Pesce.

En el mismo sentido la CNV restringió a los operadores de bolsa que realicen operaciones con títulos argentinos fuera de los mercados locales, «lo que traía opacidad en el mercado porque no se sabía quién compraba y quién vendía».

Respecto del dólar ahorro, aclaró que el único límite para las compras con tarjetas de crédito en el exterior es el que establece el banco, y esos consumos serán a cuenta de los US$ 200 que se hagan todos los meses.

Mientras, en servicios como Netflix o Spotify, si se pagan en pesos no afectarán la capacidad para comprar dólares ahorro.

“Se buscó no aplicar una restricción cuantitativa sino lograr un efecto a través del precio, ya que con esta restricción se va a llevar la cotización a unos $ 130”, indicó.

En este segmento, dijo Pesce, “hay compras muy fuertes que tienen que ver con una tradición argentina de dolarización que va a llevar tiempo revertirla”.