Para UPC, en el Gobierno “no hay plan” para bajar la inflación

El secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodriguez, lamentó hoy que en el Gobierno “no hay plan” para bajar la inflación y consideró que “ningún beneficio llega a la gente común” y “los precios siguen aumentando”, provocando “zozobra en la gente que vive de su sueldo y tiene que llegar a fin de mes”.

“Lamentablemente veo que no hay plan, ése es el problema, porque muchas de las cuestiones que se han prometido no están apareciendo, y realmente ningún beneficio está llegando a la gente común, los precios siguen aumentando, sobre todo los artículos de primera necesidad como los alimentos, y esto genera zozobra en la gente que vive de su sueldo y tiene que llegar a fin de mes”, expresó el líder del gremio de los estatales en radio la Red.

En el mismo sentido, Rodríguez se refirió a la reunión que la semana pasada la mesa chica de la CGT mantuvo con representantes del Ejecutivo, y si bien se mostró dispuesto a discutir proyectos con el Gobierno, cuestionó las “demoras” para resolver las “cuestiones más urgentes”, como la reducción del índice de inflación, la defensa del empleo y que “no haya ninguna cuestión que determine despidos y suspensiones”.

“Vinieron con supuestas medidas quieren implementar a ver si nos ponemos de acuerdo, pero todavía hay demoras en cuestiones más urgentes”, puntualizó el sindicalista y puso como ejemplo la ley de compre nacional entre los proyectos que “si se implementan correctamente pueden funcionar a mediano y largo plazo”.

No obstante, destacó que “hay cuestiones más urgentes, ver cómo se baja la inflación, ver realmente que los precios no aumenten, que la condición del empleo se siga defendiendo y no haya ninguna cuestión que determine despidos y suspensiones”.

“Estas cuestiones nos parecen que son mucho más urgentes y nos parece que el Gobierno no implementa medidas efectivas y correctivas en ese campo”, concluyó.