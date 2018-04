Furor en las redes por el parecido entre una campesina gallega y Donald Trump

Dolores Leis tiene 64 años y vive en Nantón, un pueblito de Galicia con menos de 500 habitantes. De repente se hizo famosa por su parecido con el presidente de los EEUU.

La foto donde Dolores aparece en su huerto y con el azada al hombre, fue tomada por una periodista que hacía un informe sobre la cosecha en Galicia. La subió a su cuenta de Instagram sin percatarse del parecido.

Poco tiempo después un usuario de Twitter compartió la imagen y escribió: “Donald Trump en la Costa de la Muerte” (la región gallega donde fue tomada la imagen). En tres días, el tuit recibió casi 9.000 “me gusta” y fue compartido casi 5.000 veces.

“Madre mía, mi foto ha llegado muy lejos. Digo yo que será por el color del pelo”, bromeó Dolores en un reportaje al diario La Voz de Galicia.

Esta gallega también copa titulares en medios de comunicación estadounidenses. La última en hacerlo ha sido la revista Newsweek, que tras ver el escalofriante parecido, no dudó en dedicar una pieza a Dolores Leis: «Uno es un líder mundial y se sienta en la Casa Blanca, la otra vive en una morada humilde en la España rural, pero son tan parecidos como si fueran gemelos separados al nacer», arranca el reportaje del semanario estadounidense, que hace un repaso por las grandes diferencias entre la vida de una y otro.

Dolores ni siquiera tiene teléfono celular, con lo cual se ha enterado de su fama por sus hijas. “Miro todo lo que me muestran mis hijas, pero nunca me picó la curiosidad por tener uno”, dice la mujer. “Ellas me dicen que voy a ser famosa por esta foto, pero yo digo que no entiendo nada”, comenta riendo.