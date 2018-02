Estudiantes se llevó solo un empate sin goles ante Nueva Chicago

Sportivo Estudiantes empató 0 a 0 con Nueva Chicago, de local, en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de la B Nacional de Fútbol.

Durante el primer tiempo, el equipo puntano tuvo supremacía sobre el dominio del juego ante un Nueva Chicago que no podía contener la pelota, perdió varias posibilidades al llegar al área, donde no podía definir de manera precisa y a los 44 minutos la visita se quedó con un jugador menos por la expulsión de Leandro Gioda.

En el segundo tiempo, el juego fue más parejo y sin generar situaciones claras en los primeros minutos y hacia el final del partido el equipo puntano reaccionó, pero no pudo definir de manera clara perdiendo dos chances de gol.

Estudiantes de San Luis volvió a empatar y sigue complicándose en el promedio y permanece en zona de descenso.

En la próxima fecha el equipo puntano visitará al San Martin de Tucumán; mientras que Nueva Chicago recibirá a Ramón Santamarina de Tandil.

-Síntesis-

Sportivo Estudiantes: Facundo Lupardo; Sacha Becerra, Matías Acuña y Nicolás Fernández; Leandro Corulo, Facundo Quiroga, Gabriel Chironi y Federico Freire; Israel Roldan, Facundo Coria y Mateo Castellano. DT: Gerardo Gómez.

Nueva Chicago: Leandro Requena; Leandro Gioda, Adrian González y David Achurracarro; Gonzalo Vivas, Franco Quiroga, Leandro Teijo y Juan Cruz Monteagudo y Jorgre Váldez Chamrro; Christian Gómez; y Gabriel Avalos. DT: Juan José Sarrizuela.

Cambios: en el primer tiempo: 39m. Julián Cossi por Julián Vivas (NCH). En el segundo, 13m. Mateo Castellano por Santiago Rodríguez (SE); 24m Lucas Baldunciel por Christian Gómez (NCH), 27m. Facundo Coria por Gabriel Chironi (SE), 32m. Alejandro Aranda por Gabriel Ávalos (NCH) y 33m. Santiago Aguirre por Nicolás Fernández (SE).

Amonestados: Federico Freire (SE); Adrian González (NCH); Gonzalo Vivas (NCH); Gabriel Chironi (SE) y Leandro Requena (NCH).

Incidencias: en el primer tiempo, 39m. expulsado Leandro Guioda (CH).

Arbitro: Pablo Díaz.

Estadio: Héctor Odicino-Pedro Benoza. Ciudad de San Luis.