Encontró una billetera con un cheque por casi dos millones de pesos y la devolvió

Un gesto para imitar. María Marta Arias, cocinera y moza de un bar en Río Cuarto, Córdoba, encontró en la calle una billetera que tenía un cheque por casi dos millones de pesos, exactamente por $1.968.850, y no paró hasta encontrar a su dueño para regresársela.

Con la ayuda de sus compañeras rastreó a Walter, el dueño del cheque quien, según relató la mujer a Cadena 3, estaba “desesperado” porque “nunca pensó que le iban a devolver todo”.

“Me vine al trabajo y con mis compañeras decidimos buscarlo. Encontramos en un carnet un número de teléfono. Dimos con el hijo y a los segundos Walter ya estaba acá”, contó María.

El hombre relató que cuando bajó del auto no supo qué pasó. Y agregó: “Se ve que tenía mal acomodada la billetera porque se me cayó, no percibí eso. Cuando entré al banco me di cuenta que no la tenía y la busqué como una hora”, y continuó: “A la hora me llama uno de mis hijos y me pide que vaya a un determinado café y que hable con María”.

“Cuando llegué, la encontré en el café y me entregó la totalidad de las pertenencias”, completó.

Walter reconoció el “noble gesto” y emocionado dijo: “No me alcanzan las palabras para agradecer”.