“Eloy Horcajo: “El fondo anticrisis sigue vigente para el 2020, estamos bien parados”

El ministro de Hacienda dio un mensaje de tranquilidad a los puntanos: “Ya planificamos la post pandemia, para cuando salgamos de esto, San Luis pueda lanzar todo su potencial” y dio como ejemplo la exportación de alfalfa que está llevando adelante la provincia con los países árabes.

En una entrevista radial, el ministro de Hacienda de la Provincia habló cómo influyó en la economía doméstica, la crisis nacional: “Los últimos 4 años de la gestión de Macri hubo caída de la actividad económica. Recordemos todo lo que subió el dólar en esos años. O sea, un contexto muy difícil para la economía provincial”. Frente a ese contexto, criticó a la oposición por su postura: “Piensan que en San Luis debieron hacer políticas contractivas y no les parece bien lo que se hizo, cuando la oposición acompañó el gobierno nacional de Cambiemos que apoyó la especulación financiera y me parece poco prudente que ahora den vuelta la página de esas responsabilidades y critiquen. Me parece poco prudente”, consideró.

Horcajo dio un mensaje de tranquilidad económica para San Luis: El fondo anticisis sigue vigente para el 2020. Estamos bien parados. Porque en el saldo final se puede usar en lo que se necesite y la prudencia de la provincia de haberse resguardado en el dólar, porque la idea sería que la moneda nuestra fuera fuerte, confiar en su moneda, pero bueno, es lo que nos permitió estar resguardado”, aseguró.

Finalmente, dio su visión de la economía de San Luis: “La provincia tiene un status sanitario que le ha permitido volver a funcionar económicamente y eso es una ventaja respecto de otras provincias, donde el virus se ha disparado.

Igual se complica porque se depende mucho del AMBA, porque muchos insumos vienen de ahí y todo se enlentece, pero no deja de ser una ventaja que podamos trabajar con cierta normalidad y la recaudación ha aumentado más que el promedio nacional” y puso como ejemplo el reciente acuerdo con los países árabes: “Eso es una buena señal, el tener un acuerdo comercial con medio oriente, porque le abre una oportunidad comercial a productores de la provincia y más cuando sirve para lo medioambiental, lo de la Cuenca del Morro” y cerró diciendo: “le llevamos tranquilidad a los puntanos, ya planificamos la post pandemia, para cuando salgamos de esto, y San Luis pueda lanzar todo su potencial.