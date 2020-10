El Presidente dijo que «es muy tranquilizador» saber que cuenta con los gobernadores y sindicatos

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que «es muy tranquilizador» saber que cuenta con «todos los gobernadores, con todos los sindicatos», porque «allí reside gran parte del poder político y fáctico» de Argentina, y manifestó «estar seguro de que hay muchos empresarios que también acompañan» al Gobierno nacional.

«Es muy tranquilizador saber que uno cuenta con todos los gobernadores, que cuenta con todos los sindicatos, es muy tranquilizador», expresó el jefe de Estado en declaraciones realizadas cuando se retiraba del acto que se hizo en la sede de la CGT por el Día de la Lealtad.

En ese sentido, aseguró que «allí reside gran parte del poder político y del poder fáctico de la Argentina, es muy tranquilizador».

«Y yo estoy seguro que hay muchos empresarios que también nos acompañan, que entienden nuestra propuesta, y que quieren ser parte de ese proyecto. Las 300 mil empresas que recibieron el ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) saben de qué les estoy hablando, por eso siento que hay como una disputa muy innecesaria», remarcó el jefe de Estado.

«Yo creo que estamos terminando un tiempo al que la pandemia nos condenó y tenemos que ya empezar a tomar acciones pensando para el futuro», advirtió y dijo que «ese es el sentido de la convocatoria».

El Presidente pidió que «entendamos que lo que viene nos convoca a todos» y manifestó: «Yo le agradezco a todos los que salieron a la calle, todavía debemos cuidarnos, quedarnos en casa».

«Es muy emotivo, hice 10 cuadras y es muy impresionante ver la gente, el cariño que a uno le dispensa», expresó sobre las caravanas en el centro porteño por el Día de la Lealtad.

En ese sentido, afirmó que las manifestaciones «no es que me revitalizan, porque no me siento débil» y sostuvo que «lo que creo que es un punto de inflexión para llamar a la reflexión a todos».

Asimismo, destacó que «no tiene sentido hablar de quién hace el banderazo más grande, no tiene sentido hacer semejante cosa» y agregó que «lo que necesitamos es poner la fuerza y todo el empeño en otra cosa, ese es el verdadero desafío».

«Hoy leía los diarios del 18 de octubre de 1945 y son muy parecidos a los de hoy. Es muy impactante, es bueno leerlo para darse cuenta cómo hay una lógica de país que desde entonces está dividido», expresó y afirmó que «esa lógica hay que romperla».

El jefe de Estado sostuvo que se trata de «un llamado a la reflexión a todos, porque lo que hay que entender es que estamos hablando que pasaron 75 años y seguimos con las mismas lógicas, no tiene sentido».

Consultado sobre la ausencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto de la CGT, respondió: «Cristina está».

«Objetivamente, este fue un acto organizado por la CGT y los gobernadores para que el presidente lo cierre, así debe ser leído y nada más», afirmó.

Ante una pregunta sobre si presidirá el Partido Justicialista (PJ), dijo que «esa es una decisión de los dirigentes» del espacio político.

«Yo lo que quiero es que el peronismo se revitalice, que el peronismo tenga otra lógica para delante, que se llene de cuadros jóvenes y que le demos un impulso distinto al peronismo. Si puedo ayudar en eso, ayudo en cualquier lugar, no necesito ser el presidente del PJ», puntualizó.