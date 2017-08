El gobernador les tomó juramento a los nuevos ministros

Se trata de María Angélica Torrontegui que asumió en Desarrollo Social, Graciela Corvalán en Salud y Sergio Freixes en Medio Ambiente, Campo y Producción.

Alberto Rodríguez Saá les tomó juramento a los tres nuevo miembros del gabinete, en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.

“Ella es ex presidente del Senado, senadora provincial y fue víctima de un ataque, de no sabemos quien. Tiene un corazón y unos ovarios. Ella está renunciando a los honores, porque era la tercera en la linea de sucesión de la Gobernación. Ella renuncia a los honores pero no a la lucha”, dijo el Gobernador, antes de tomarle juramento a Torrontegui. “Juró por mi amado pueblo de San Luis”, contestó la Ministra.

Luego, el jefe del Ejecutivo provincial presentó a Graciela Corvalán, la nueva ministra de Salud.”Ella estaba hace unos minutos de la zona de actividad logística. Nos vienen a mirar de Argentina y el mundo lo que ella ha hecho. Le hemos pedido este acto de enorme militancia de transformar y mejorar el tema de la salud, que nos han criticado y sabemos escuchar las críticas. Gracias por este sacrificio”, afirmó Alberto.

Por último fue el turno de Sergio Freixes, quien también dejó su banca en el senado provincial para integrarse al gabinete. “Viene a acompañarnos a un ministerio muy importante como es el de Medio Ambiente, Campo y Producción, para volcar mucho sacrificio para lo más humildes, como es su ideología” indicó el Gobernador. “Por el proyecto provincial, por el bienestar de los puntanos y por el peronismo de San Luis, si juro”, expresó Freixes, ante el aplauso del auditorio.