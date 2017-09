Condenaron a Alexis Zárate a seis años y medio de cárcel por abuso sexual

El futbolista Alexis Zárate, el ex jugador de Independiente y actual defensor en el club Temperley, fue condenado hoy a seis años y medio de prisión por el abuso sexual con acceso carnal de una joven cometido en 2014 en un departamento de la localidad bonaerense de Wilde, aunque no quedará detenido hasta que la sentencia quede firme.

LA VIOLACIÓN

La víctima relató durante el juicio que el 16 de marzo de 2014, ella llevaba dos años de relación “estable e ininterrumpida” con el actual delantero de Independiente, Martín Benítez (22) y que éste fue quien esa madrugada la llevó al departamento de Zárate, situado en Brandsen 5980, de la localidad de Wilde, para mantener relaciones sexuales.

“Ella contó que a Zárate sólo lo conocía por el apodo ‘El Cordobés’ y el nombre Gabriel”, indicó Hermida Leyenda.

De acuerdo a la abogada, la joven contó que mantuvo sexo con Benítez en la habitación del compañero de cuarto de Zárate, “siempre con la puerta cerrada” y cuando no había nadie más presente en el departamento ya que el acusado, el por entonces jugador de la Cuarta División del “Rojo”, Nicolás Pérez (22) y las amigas de ella se habían quedado en un boliche en Quilmes.

Luego de tener sexo, la chica recordó que se quedó dormida junto a Benítez, vestida sólo con ropa interior y destapada ya que hacía calor cuando sintió que la “penetraban”.

“Ella declaró que no recuerda cuando le corrieron la ropa interior pero que segundos después de la penetración escuchó que le decían al oído ‘¿vos te cuidás?'”, detalló la letrada.

La joven dijo que cuando ella advirtió que no se trataba de su novio -que estaba recostado delante de ella pero mirando hacia la pared y dándole la espalda- comenzó a gritar “¡¿Qué hacés!?”

“Ella cuenta que forcejeó con Zárate y que comenzó a gritar más para que Benítez se despertara pero que este parecía seguir durmiendo ya que no podía ver si tenía los ojos abiertos o no”, continuó la abogada.

La víctima señaló que luego de que Zárate eyaculó, éste se fue de la habitación, tras lo cual, ella gritó “¡me violaron!”, “zamarreó” a Benítez y recién entonces éste se despertó.

“Como Benítez no decía nada, no hacía nada, ella dijo que se vistió y fue a insultar a Zárate a la habitación de éste que le dijo ‘yo no sé nada, estaba durmiendo'”, relató la letrada.

Ante esta situación, la joven contó que intentó irse inmediatamente pero que Pérez, quien había estado durmiendo en el living, intentó evitarlo y que se calmara, hasta que Benítez le dijo a su compañero que la dejara ir.

“Estaba muerta de miedo”, recordó la denunciante entre lágrima.